El calvario de Miss Colombia tras amputación de su pierna

La vida de Daniella Margarita Álvarez Vásquez, tras sufrir la amputación de una de sus piernas, no volvió a ser la misma y se convirtió en un verdadero calvario. Su caso ha conmovido a todo el mundo, ya que de la noche a la mañana su vida cambió inesperadamente.

Daniella Margarita Álvarez Vásquez se colocó como ganadora del certamen Miss Colombia 2011-2012, pero tuvo que someterse a una cirugía donde le fue amputado su pie izquierdo, ya que le detectaron una masa anómala en su abdomen.

Debido a que dicha masa anómala le causó una obstrucción en su arteria, los médicos no pudieron hacer otra cosa para salvarla más que amputarle su pierna, lo dio a conocer ella misma en distintas entrevistas.

A través de su cuenta de Instagram, Daniella, quien también se ha desempeñado como modelo y conductora de televisión, reveló que anterior a esto tuvo que someterse a cuatro intervenciones quirúrgicas.

Tres cirugías fueron hechas en mayo pasado, en menos de 24 horas, tras serle detectada una pequeña masa; la última operación le ocasionó una isquemia desde su ombligo hasta sus pies, afectado especialmente a su pie izquierdo.

Daniella se armó de valor y sacó fuerzas de su interior para aceptar su realidad y la decisión de operarse la tomó con apoyo de sus médicos y su familia especialmente. Prefirió una prótesis en lugar de un pie no funcional para intentar tener una vida normal.

Tomé la decisión entre tener un pie no funcional a tener una opción de una prótesis que me deje volver a bailar champeta, que me deje volver a bailar bachata, correr, montar bicicleta y nadar, todas las cosas que me gustan.”