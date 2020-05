El calvario de Ninel Conde: un juez le prohíbe acercarse a su hijo

Supuestamente un juez de lo familia ractificó una orden de restricción en contra de Ninel Conde, prohibiéndole acercarse a su pequeño hijo Emmanuel, fruto de la relación que tuvo con el empresario Giovanni Medina.

En su cuenta de Instagram Ninel Conde manifestó lo siguiente: "parece ser que la advertencia del padre de mi hijo se cumplió, en el sentido de que si rompíamos nuestra relación de pareja iba a quitarme a mi hijo y haría lo necesario para no verlo, siempre me manifestó su gran cercanía con el secretario Ebrard e influencias en la fiscalía de la CDMX".

Hoy ya está materializado, ya un Ministerio Público determinó medidas de protección que prohiben que me acerque a mi hijo y fueron ractificadas por un juez familiar.

Cabe mencionar que horas después de haber hecho esta publicación en su feed de Instagram, Ninel Conde la borró.

77 días desde que Ninel Conde no tiene a su hijo en casa

La cantante y actriz ha manifestado en varias entrevistas, que Giovanni Medina ha hecho todo lo posible para tener a su hijo Emmanuel en su casa.

77 días sin tenerte en casa y sin tener a tu mamá, sigo luchando amor mío, Dios hará justicia muy pronto.

En una entrevista para el programa De Primera Mano de Imagen Televisión, Ninel Conde manifestó que sus abogados se están haciendo cargo de esa supuesta orden de restricción, ya que según contó, hay muchas inconsistencias.

"No me le puedo acercar a mi propio hijo y un juez familiar al parecer lo ratificó, a mi nadie me ha notificado de un juzgado familiar pero por lo que Giovanni manifiesta y lo que me han informado es que sí existe ese documento que un juez de lo familiar desconocemos cuál porque como son muchísimas inconsistencias, no se me ha notificado, no sabemos qué juez fue, eso ya están mis abogados checándolo".

