El calvario de una exniñera de famoso conductor

Argentina.- El caso de un conductor de televisión argentina esta causando polémica, cuando la ex empleada de su hogar realizó unas tremendas confesiones de "La Tota" Santillán, después de que el conductor se separara de su esposa con quien tuvo dos hijos.

El conductor, Daniel de 49 años, mejor conocido como "La Tota" Santillpan, había confesado en enero del presente año que se había separado de su mujer, Sol de 28 años; la causa de su separación generó gran hermetismo ya que en el comunicado, La Tota comentó que su ex mujer se había enamorado de la empleada doméstica.

La Tota Santillán. Foto: twitter @TotaSantillan

"Decidió vivir con la empleada doméstica, Yanina. Era nuestra empleada y ahora vive con ella. Qué va hacer...Tengo fotos de esta chica vestida con la ropa de mi mujer. En su estado de WhatsApp pone 'la locura más linda fue enamorarme de ti, nena'. Así lo descubrí yo. Tenía dudas, algo intuía...Esto fue hace casi un año", relato el conductor.

Sin embargo, se comprobó que dichas acusaciones en contra de su ex mujer eran falsos, y en medio del escándalo apareció la ex niñera que se encargaba de cuidar de los hijos del conductor y relató el calvario que vivió mientras trabajaba con la familia.

"Yo entré a trabajar con Sol cuando ellos ya estaban separados. Él me llamaba a cualquier hora de la madrugada para despertarme y que me fijara si Sol estaba en su pieza, si comía, si salía...Quería como que yo fuese la espía, que la siga a Sol", comentó Yanina.

"Sol me dijo que no lo atienda más y que cuando fuera a su casa y ella no esté, que no le abriera la puerta", comentó la ex empleada de La Tota en un audio para Intrusos.

Conductor de TV. Foto: twitter @TotaSantillan

También, contó la ex empleada que un día Daniel acudió a la casa de su ex mujer cuando ésta no se encontraba:

"Intenté explicarle que no podía dejarlo pasar y empezó a golpear las ventanas y las puertas. Me gritaba 'marimacho, me quitaste a mi mujer. Te voy a matar, sal de ahí".

Adempas, Yanina agrega en su relató que el conductor pasaba por la calle y le decía a la gente que era un marimacho Yanina, y fue desde entonces que empezó la batalla.

El conductor Santillán se hizo una cuenta de facebook con fotos y apellidos de los familiares de Yanina y que hasta recibió una denuncia por corrupción de menores por parte del conductor.

"Me acusó de corrupción de menores. Eso es lo más duro. Verme en un noticiero...Me fui a Tucumán porque no daba más sola, pero allá la gente me miraba con desprecio".

El conductor es muy popular en Argentina. Foto: Twitter @TotaSantillan

La mujer comentó que cada vez que ve a La Tota en un programa de televisión le daba miedo.

"Me da pánico, impotencia, dolor y rabia. Jamás le hice nada, solo les brindé cariño y cuidé muchísimo a sus hijas. Lo único que pido es paz. El daño que me hiz es imperdonable".

Comenta Yanina en medio de un ataque de llanto, por la desesperación y el calvario que vive.

Fuente: RatingCero/Infobae