El campeón del boxeo "Canelo" Álvarez, sorprende a su amigo J Balvin en el Baja Beach Fest (VIDEO)

Mientras estamos en la tercera ola de contagios de Covid-19, se llevó a cabo en Playas de Rosarito, estado de Baja California, México el Baja Beach Fest Festival de Reggaetón y Música Latina. Ayer domingo el cantante colombiano José Álvaro Osorio Balvin, mejor conocido como J Balvin, se presentó ante miles de personas y en una parte de su show, invitó a su entrañable amigo Saúl "Canelo" Álvarez.

El boxeador profesional mexicano "Canelo" Álvarez asistió al cierre del Baja Beach Fest, acompañado de su esposa Fernanda Gómez. Cuando el reguetonero colombiano J Balvin interpretaba su éxito "La Canción", invitó a subir al escenario al pugilista originario de Guadalajara, Jalisco.

Ante la euforia de los miles de asistentes, J Balvin y Saúl "Canelo" Álvarez se fundieron en un fraternal abrazo; posteriormente el campeón del boxeo invitó a todos los asistentes a ovacionar al cantante.

Recordemos que en mayo pasado "Canelo" Álvarez y Fernanda Gómez celebraron su boda religiosa en la Catedral de Guadalajara; J Balvin hizo un espacio en su apretada agenda para viajar hasta la Perla Tapatía y acompañar a su amigo en este día tan especial.

En redes sociales comparten con sus respectivos fans la gran amistad que tienen. En junio pasado J Balvin posteó: "ya que veo gente haciendo tantas estupideces en Twitter, respecto a las peleas de boxeo, yo invito a 'Canelo' a que se dé conmigo un par de madrazos que con una mano lo recibo", a lo que el pugilista mexicano le respondió: "acabo de escuchar la historia de mi hermanito, José. Nada más quiero decirle que con los ojos cerrados y con cuál mano quiere que le pegue".

Posteriormente el reguetonero manifestó: "era un chiste, yo no pensaba que 'Canelo' me fuera a responder, yo no me puedo permitir que me dé una pela con los ojos cerrados y que yo elija la mano, yo voy a seguir con la música, muchas gracias, hermano".

