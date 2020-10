El cáncer que Hugh Jackman pudo vencer, tras varias operaciones

México. El actor Hugh Jackman, reconocido mundialmente por su papel de Wolverine en la serie de películas X-Men, cumple 52 años de vida este 12 de octubre y para fortuna suya, los celebra lleno de éxito profesional y salud sobre todo, tras haber padecido un cáncer que logró vencer años atrás.

Hugh Jackman, cuyo nombre completo es Hugh Michael Jackman y nació en Sídney, Australia (12 de octubre de 1968) es reconocido como un gran actor, cantante y productor de cine, pero como cualquier ser humano, tuvo la desfortuna de atravesar por una mala racha de salud.

Hugh Jackman padeció un tipo de cáncer de piel leve, así lo dio a conocer él mismo en noviembre de 2013. A través de un comunicado de prensa informó a sus fans que padecía basalioma o carcinoma de células basales en la nariz, y tras ello comenzó un tratamiento para combatirlo.

Aunque el tipo de cáncer que le detectaron a Hugh no era mortal, sí tuvo que someterse a varias operaciones para estar bien y deshacerse de él. A través de su cuenta de Instagram, en febrero de 2017 comunicó que fue intervenido por sexta vez.

Otro carcinoma basocelular. Gracias a los frecuentes reconocimientos médicos y a unos médicos increíbles, todo está bien. Se ve peor con el vendaje que sin él. Lo juro! #ponteproteccionsolar", escribió.

Y a través de sus redes sociales compartió imágenes suyas sobre sus operaciones, sobre todo para concientizar a la gente de la importancia del uso de las cremas solares, especialmente las de pantalla total. Y a petición de sus médicos, el famoso actor ha tenido que hacerse estudios y revisión al menos cada tres meses, por el resto de su vida, así lo dio a conocer él mismo.

Hugh Jackman ha formado parte de importantes producciones en Hollywood, entre ellas Kate & Leopold (2001), Van Helsing (2004), The Prestige (2006), Acero puro (2011) Los Miserables (2012), Prisioneros (2013) y El gran showman (2017), entre muchas más.

Y por su trabajo ha recibido varios reconocimientos, entre ellos una primera nominación al premio de la Academia en la calidad de Mejor Actor y su primer Globo de Oro al Mejor actor de Comedia o Musical, en 2013, por su trabajo en Los Miserables.

Hugh Jackman podría volver a ser Wolverine en cine

Hugh Jackman podría volver a encarnar en cine próximamente a Wolverine, según reportes filtrados del CMU, y sería Kevin Feige, ejecutivo de Marvel, quien estaría haciendo lo imposible para que esto suceda, se informa en distintos portales de noticias.

Pero Hugh Jackman no sería el único que volvería a representar su rol. También en la lista de pretendidos por Feige se encuentran Tobey Maguire y Andrew Garfield para interpretar sus respectivas versiones de Spider-Man.

La película de Marvel donde harían sus apariciones se llama Doctor Strange in the Multiverse of Madness.