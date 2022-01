El cantante Ányelo promociona su nuevo tema musical

El género urbano cada vez gana más terreno. Es uno de los ritmos que ha traspasado fronteras y cada vez es mayor el número de cantantes que surgen para abanderarlo, sobre todo de Puerto Rico, República Dominicana, Colombia y Cuba. De este último país es Ányelo, intérprete que se encuentra promocionando su nuevo tema musical, titulado Mano en el piso.

El cantante, que cuenta ya con cinco años dentro del género urbano, habló en entrevista por vía telefónica para EL DEBATE y comentó que esta melodía contiene mucho ritmo, entre ellos el famoso “perreo”. Pero como toda canción, tiene una historia. Explicó que se trata de una chica que está buscando un lugar donde toquen música y pueda bailar de manera libre. Llega al sitio correcto y conecta con un chavo, el cual la ve y enseguida le pregunta si está buscando “perreo”, ambos se acoplan y sin más empieza la fiesta.

Los antecedentes

El cantante es uno más que tuvo que salir de Cuba en busca de un mejor futuro, y a la edad de 11 años abandonó la Isla para radicar en Miami, donde actualmente tiene sus estudios de grabación. Ha logrado hacer colaboraciones con otros exponentes de ese género. Entre sus duetos están colaboraciones con Jawy Méndez y Brray, quienes aportaron su talento también a la producción que se encuentra actualmente en promoción.

El cantante y parte del elenco en grabación del tema.

Más música durante 2022

Anyel Rubier Reyes, nombre real del artista, compartió que durante 2022 seguirá haciendo música, tan es así que en el mes de febrero tiene contemplado el lanzamiento de una producción más en colaboración con su colega, el cantante cubano Obvi, y así de manera paulatina estrenará temas. Ányelo presumió su amistad con el cantante de corridos tumbados Natanael Cano, y aunque todavía no ha hecho mancuerna con el sonorense, no descartó que muy pronto se preste para hacer alguna canción.

No hemos tenido chance de entrar a un estudio y sentarlos a planear algo juntos, pero aparte de la música, nosotros tenemos una bonita amistad.” Añadió que no quiere forzar los tiempos. “Las cosas a mí me gusta que fluyan, no porque seamos amigos vamos a adelantarnos”, dejó en claro el cubano de 26 años.