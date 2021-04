El cantante Enrique Guzmán describe a la madrastra de Frida Sofía, como una "víbora y mentirosa"

Enrique Guzmán publicó un corto pero contundente mensaje en su cuenta de Twitter dirigido a la señora Beatriz Pasquel, madrastra de su nieta Frida Sofía. La esposa del empresario mexicano Pablo Moctezuma, fue una de las primeras personas en manifestar su apoyo a la hija de la cantante Alejandra Guzmán, quien acusó a su abuelo Enrique de haber abusado sexualmente de ella cuando tenía solo cinco años de edad.

En días pasados Beatriz Pasquel publicó en las stories de su cuenta en Instagram: "Frida, quiero que sepas que yo te creo; tu papá, tus hermanos y toda la familia estamos contigo, siempre".

Asimismo la madrastra de Frida Sofía manifestó que la culpa no era de ella, pues el abusador era su abuelo Enrique Guzmán. "El que abusó, fue tu abuelo, quiero que sepas que yo te creo, estoy contigo para apoyarte en todo lo que necesites".

Ante estas declaraciones que hizo, el cantante Enrique Guzmán (ex esposo de la actriz mexicana Silvia Pinal), hizo uso de su cuenta en Twitter para mandar estar claro mensaje a Beatriz Pasquel: "¿y que decir de la madrastra, víbora y mentirosa?".

Luego de que Frida Sofía revelará en el show "De primera mano" de Imagen Televisión, haber sufrido supuestamente abuso sexual de parte de su abuelo Enrique Guzmán, el cantante de 78 años de edad estuvo en el programa "Ventaneando" de TV Azteca, donde negó las fuertes acusaciones hechas por su nieta.

"En mi vida, en mi put... vida le he tocado un pelo a esa niña, no he podido tocar nunca a esa niña en mi vida, no tengo manos para poder tocar a una niña y menos lascivamente".