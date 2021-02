El cantante Enrique Guzmán, papá de Alejandra Guzmán, recibe su vacuna de AstraZeneca contra el Covid-19

Hoy lunes 15 de febrero de 2021 dio inició la segunda etapa del Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19, en la cual los personas mayores de 60 años de edad han comenzado a recibir su dosis para protegerse de esta enfermedad. A través de sus redes sociales el cantante Enrique Alejandro Guzmán Vargas, mejor conocido como Enrique Guzmán, informó a sus miles de seguidores, haber recibido la vacuna de AstraZeneca contra el Covid-19.

"Recibí mi primera dosis de la vacuna AstraZeneca a las 2:30 de la tarde, no hay ninguna reacción, los mantendré informados", expresó en una publicación en su cuenta de Twitter el cantante de 78 años de edad.

El papá de la cantante Alejandra Guzmán, recibió su vacuna en la Unidad de Medicina Familiar número 22 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la alcaldía Magdalena Contreras de la Ciudad de México. Asimismo en las redes sociales del IMSS se publicó un video donde se muestra el momento en el cual, el ex esposo de la primera actriz Silvia Pinal (llamada "La última diva del cine mexicano"), recibe su dosis.

Tras ponerse su vacuna contra el Covid-19, un reportero de un medio de comunicación le preguntó cómo se sentía, a lo que Enrique Guzmán levantó el pulgar de su mano izquierda, en señal de que todo estaba muy bien. Cabe mencionar que el lugar estaba siendo resguardado por elementos de la Guardia Nacional. En una entrevista que tuvo el legendario cantante de rock con el programa "Ventaneando" de TV Azteca, manifestó que este lunes, sería "el día más feliz de mi vida", al recibir la vacuna.

Leer más: Alejandra Flores es el primer adulto mayor en Sinaloa en recibir la vacuna contra Covid-19

Esta tarde el cantante @enriqueguzman recibió la #VacunaCOVID19 en la UMF No. 22 del #IMSS en la #CDMX . pic.twitter.com/UTTiNZjZWr

"Felicidades por la vacuna y la buena actitud", "que inmensa alegría Enrique", "abrazo Enrique, si ve una luz, no la siga", "enhorabuena Maestro", "gracias a Dios" y otros más, son los comentarios de parte de los seguidores de Enrique Guzmán, tras enterarse que había recibido su primera dosis contra el Covid-19, enfermedad que ha dejado hasta el día de hoy, más de 174 mil personas muertas en México, de acuerdo con las cifras de las autoridades del sector salud.

En otro video compartido por el IMSS, Enrique Guzmán mandó este mensaje: "debo decirles que no sé cuál es el resultado que esta vacuna me dé, lo que hay que evitar es que haya esta pandemia que existe en este momento".

Si no pasa nada tendremos que seguir sufriendo todos, pero si esto (la vacuna) nos ayuda para vencer este bicho, estamos en la mejor disposición de hacerlo, si ustedes no lo hacen (vacunarse), entonces esta pandemia no acaba nunca.