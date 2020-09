El cantante Frank Di lanza nuevo sencillo, La Culpa

México. Con una potente y singular voz, el cantante originario de Tijuana, Baja California, Frank Di demuestra una vez más que tiene experiencia en el canto y asegura que entró en la madurez artística por la versatilidad de géneros que domina. En entrevista vía telefónica para DEBATE, el artista nos presenta su nuevo sencillo La culpa, una canción muy sincera de desamor en la que fusiona el mariachi con el pop, urbano y flamenco. La canción, asegura, va dirigida a esas personas que siempre las quieren culpar de la ruptura amorosa y que al final cada quien cuenta la historia a su manera.

¿Cómo has estado en este tiempo de pandemia?

Un tiempo complicado, pero también un tiempo para crear, creo que descubrí nuevos talentos que no sabía que tenía y la verdad estoy contento, trabajando, aprendiendo y, pues a pesar de que el medio del espectáculo está complicado por la situación no he dejado de trabajar, de intentar y crear. Creo que al final del tiempo, en este ínter, he estado trabajando aún más, estoy en casa y con familia.



Un artista que se arriesga con todo y ahora estás lanzando un nuevo sencillo, platícanos.

Me arriesgué, amiga, en esta época de pandemia, a sacar nuevo material, La culpa. Este es un nuevo sencillo que este año he venido trabajando en mi EP en un formato del disco llamado Martha, donde estrené La última gota, que fue mi carta de presentación de este disco y fue una fusión de mariachi con pop, después lancé Martha, que fue una canción que le hice a mi madre con un toque de norteño con pop y, pues el chamaco arriesgado se movió lo suficiente para crear una fusión de mariachi, urbano, un poco de flamenco y obviamente el pop que me caracteriza.

Frank Di. Foto: Cortesía

La verdad qué te puedo decir superagradecido con Dios, la vida por la respuesta de la gente, no tenemos mucho tiempo de que salió esta canción y la gente la ha recibido espectacular, me han apoyado muchísimo y creo que eso habla muy bien del trabajo que he venido haciendo, pues a lo largo de mi carrera artística.

Ahora sí Frank, ¿a quién le echas la culpa?

Yo creo que La culpa es una canción que habla acerca de cuando rompes con alguien, mis canciones, casi el 99 por ciento, hablan del desamor, me gusta interpretar ese tipo de canciones, soy muchísimo más del desamor, me gusta la onda de Paquita la del Barrio, Amanda Miguel, esas canciones fuertes y este tema viene con una fusión en cuanto a la letra de la ruptura amorosa y estoy ‘echando la culpa’ realmente en esta canción a quien sí la tuvo en la relación y si esa persona que rompió contigo cuenta su versión y tú cuentas la tuya, pues vamos a ver quién tiene la razón y creo que mucha gente se puede sentir identificada con esta canción.



¿Cómo ha sido esa evolución de tu carrera desde ‘La Voz México’ y ‘La Academia’?



Híjole, han sido las tablas más grandes que he tenido en mi carrera, creo que si no hubiera estado en este tipo de proyectos, posiblemente la seguridad y la fuerza con que estoy lanzando mi música no sería la misma, estoy feliz de poder tener a gente tan importante en mi alrededor, como Yuri, que me ha apoyado desde un principio, ha sido superhonesta y, además, gente también del medio que me ha apoyado bastante, creo que ha sido mucha evolución, mucho trabajo que desde entonces hemos venido haciendo y estoy muy agradecido con todo el apoyo brindado.