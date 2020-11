El cantante Harry Styles enloquece a sus fans con su nuevo corte de pelo

México. El cantante Harry Styles, quien promociona actualmente el tema Golden, enloquece a sus fans en redes sociales tras mostrarse con su nuevo corte de pelo. El cantautor originario de Londres, Inglaterra se ha hecho un cambio de look y sus seguidoras opinan que se ve genial, por lo que estallan de emoción en las redes.

Harry Styles consigue acaparar la atención en internet luego de publicarse unas imágenes en las que luce un nuevo corte de pelo. Los rizos que fascinan a muchas admiradoras desaparecieron y ahora se muestra con otra imagen completamente distinta, la cual le queda a la perfección, indican sus fans.

Captura pantalla Twitter

Las fotografías en las que Styles, exintegrante de One Direction aparece con su nuevo look fueron publicadas por el medio estadounidense Splash News, y se le puede ver con el cabello más corto, con un partido que divide perfectamente a la mitad su melena.

Según reporte en distintos portales de noticias, a Henry se le pudo captar también acomodándose en el set de filmación de Don't Worry, Darling, película que él protagoniza y está en producción, por lo que seguramente así aparecerá en algunas de las escenas a rodarse.

El famoso londinense dio a conocer apenas hace unos días su nuevo sencillo titulado Golden, un tema de amor, cuya línea principal es "you are so golden", proveniente de su más reciente material discográfico lanzado el 13 de diciembre de 2019, Fine Line.

En el videoclip de Golden, el cual fue realizado en locaciones de Italia, Roma, el famoso aparece corriendo y caminando tranquilo sobre una avenida que tiene un fondo hermoso, después se sumerge en un lago natural en traje de baño.

Harry Edward Styles es el nombre completo del joven y según Wikipedia, nace en 1994 e inició su carrera como cantante en 2010 como integrante de One Direction, con la que participó en el programa The X Factor y quedó en tercer lugar, y tras desintegrarse la señalada banda, Styles emprende su carrera como solista y da a conocer su disco homónimo en 2017, co el que debuta en la cima de las listas de los principales mercados del mundo.

Harry Styles, de los jóvenes más ricos del mundo

Harry Styles es considerado uno de los cantantes jóvenes más ricos que hay en mundo actualmente, según reporte en distintos portales de noticias. Además de percibir ingresos como cantante, compositor y en sus giras, también es embajador de marcas de moda muy lujosas y reconocidas a nivel mundial, lo que le hace percibir fuertes cantidades de dinero.

En el año 2019, se calculaba que el famoso tenía una fortuna de unos 67 millones de euros, pero últimos reportes indican que ha ganado alrededor de 50 millones de libras, alrededor de 64 millones de dólares.

Foto de Instagram

Y gran parte de su dinero la gasta en su hogar. Por ejemplo, se compró una residencia en Londres con valor de 3.9 millones de dólares, y en 2019 habría hecho una mayor inversión al gastarse 24.5 millones de dólares para comprar las propiedades ubicadas alrededor de su residencia.

Harry, quien tiene 26 años de edad, nunca se queda con las ganas de adquirir lo que más le gusta y también le encantan los autos, por lo que tiene una colección de los más clásicos; gasta también su dinero en joyas y ropa de marca como Gucci.