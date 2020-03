El cantante Joe Diffie muere a causa de complicaciones por Covid-19

El cantante estadounidense Joe Diffie, quien tenía 61 años de edad, murió este domingo a causa de complicaciones por coronavirus Covid-19, se informa en distintos portales de noticias.

Joe Diffie se hizo famoso con temas como Not too Much to Ask, donde tuvo una colaboración con Mary Chapín Carpenter, que lo hizo estar nominado a los premios Grammy en 1993.