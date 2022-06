El cantante Julianno Sosa posiciona su "Cochinae", entre los videos musicales más vistos en YouTube

"My blood remix" salió durante el 2020, dicho single contó con la participación de Pablo Chill-E, Polima Westcoast y Ñengo Flow. Este último llegó a más de 6.9 millones de vistas en YouTube. La vida lo llevaría a pisar la cárcel . Tras su salida, sacó al público "Otro día", una canción que representa mucho para el cantante y con el que se llena de fuerza y esperanza para continuar su camino profesional .

En 2016, se mudó a los Estados Unidos con el objetivo de dedicarse por completo a la industria musical . A finales del 2018, lanzó su primer tema "Tú no eres Trap "; este proyecto le permitió destacar dentro del género de Trap en Chile. Para diciembre de 2019, sacó a la luz "Por dinero", canción que alcanzó más de 20 millones de reproducciones en todas las plataformas digitales.

