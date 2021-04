El cantante Miguel Bosé sobre el deceso de su mamá Lucía Bosé: "se la sedó hasta la muerte"

Miguel Bosé habló sobre la muerte de su mamá, la actriz Lucía Bosé, en una entrevista con el periodista Jordi Évole para su programa en la cadena de televisión La Sexta. El cantante español señaló que su progenitora perdió la vida en medio de los protocolos ante la contingencia de la pandemia del Covid-19, donde según su opinión, la gente mayor no era prioridad.

A mi madre se la sedó hasta la muerte, como se solía hacer con el resto de los ancianos, daba igual quién fuera, no te la dejaban sacar, no podías ir a visitarla.

La actriz española Lucía Bosé murió a los 89 años de edad en el Hospital General de Segovia, el pasado 23 de marzo de 2020. Su hijo no pudo estar con ella al momento de su muerte, ya que estaba fuera del país y sin poder viajar ante la contingencia sanitaria.

Durante la entrevista no entró en detalles con respecto a las causas de la muerte de su mamá, sin embargo, desmintió que haya fallecido a causa del Covid-19 como se dijo en su momento. "Mi madre no tenía coronavirus, esa es otra historia de la que no quiero hablar".

Miguel Bosé le dijo a Jordi Évole que de hablar al respecto, sería interminable y sacaría cosas "tremendamente peligrosas" para las personas que se ocuparon de su mamá en ese momento.

El intérprete de temas como "Amante bandido", "Morena mía" y muchos más, resaltó que su mamá Lucía Bosé tuvo una vida fantástica, plena, única, con un marido al que amó hasta el último día de su vida, "con tres hijos que le han hecho estar orgullosa, con unos nietos que ha conocido a todos".