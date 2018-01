El cantante Nick Carter suma acusación de violación

El cantante Nick Carter nuevamente fue acusado por una seguidora de violación. Se trata de una mujer de iniciales A.J., quien denunció al intérprete ante la policía por haber mantenido relaciones sexuales con ella cuando edad menor de edad.

La información publicada de manera exclusiva por el sitio Radar Online revela que en 2003 el miembro de Backstreet Boys ofendió y agredió sexualmente a una persona entre 12 y 16 años.

El medio accedió al informe del Departamento de Policía Regional del Sur en Pennsylvania, zona donde vivía la presunta víctima. Luego fue transferido al condado de Monroe, lugar donde se desarrollaron los hechos. El documento indica que A.J. dijo que Carter debía ir a la cárcel por el delito. "A.J. avisó que hubo dos ocasiones en que fue invitada a Marathon para quedarse en la propiedad de Carter".

"A.J. visitó a la familia Carter en agosto de 2003, y en octubre de 2003 hasta noviembre de 2003. Ella admitió que todos en la familia Carter creían que ella tenía 18 años porque ella nunca les dijo lo contrario", continúa el informe.

La mujer confesó que había tenido encuentro sexuales con el intérprete en tres ocasiones. "La primera vez fue en el agua, la segunda vez en el autobús y la tercera vez en el bote de Nick. Ella señaló que nunca le dijo "no" o actuó como si no quisiera tener relaciones sexuales. A.J. también afirmó que nunca usaron ningún tipo de protección y que ella no está tomando pastillas anticonceptivas", se indica en el escrito.

Final look of #BoyBand Una publicación compartida de Nick Carter (@nickcarter) el Ago 24, 2017 at 6:46 PDT

Las fiestas a las que asistía A.J. junto a Nick Carter involucraban "drogas y alcohol". La presunta agredida afirmó que "la primera vez que ella y Nick tuvieron relaciones sexuales había estado bebiendo", pero "sabía lo que pasaba. "Ella dice que la segunda vez que tuvieron relaciones sexuales, ella también había estado bebiendo pero que aún sabía lo que estaba sucediendo".

El documento policial sostiene que tenían sexo oral, pero A.J. explicó que "no quería practicar sexo oral con Nick". "Siguió preguntando una y otra vez hasta que ella lo hizo", dice la confesión. "Ella dijo que no se se opuso. La tercera y última vez, A.J. dice que estaba muy embriagada, hablaba mal y no podía caminar muy bien".

La mujer también aseguró haber tenido relaciones sexuales con Aaron, hermano de Nick y también cantante. El artista, de 30 años, le comunicó a la policía que conocía a la mujer porque se había quedado por varios meses en la casa de ellos admitiendo, de igual forma, haber intimado con ella, al igual que el integrante de Backstreet Boys.

Meses atrás, Nick Carter fue acusado de violación por otra mujer, la cantante Melissa Schuman. En noviembre, la intérprete dijo que el la estrella del pop la forzó a practicarle sexo oral cuando ella deseaba llegar virgen al matrimonio.

Ante la acusación, Carter negó todo. "Melissa nunca me expresó cuando estuvimos juntos o en ningún otro momento que algo que hicimos no fue consensuado. Es contrario a mi naturaleza y a todo lo que aprecio causar daño o incomodidad intencionalmente a alguien", remató en una declaración.

Con información de El Universal.

Nick Carter reacciona ante acusaciones de violación.

Ante la denuncia que hizo una mujer contra el integrante del grupo Backstreet Boys, Nick Carter, el artista salió a defenderse a través de un comunicado que rescató el sitio especializado Variety.

Nick Carter. Foto: Twitter

"Estoy impactado y triste con las acusaciones de la señorita Schuman. Melissa nunca me expresó, mientras estábamos juntos o en cualquier momento desde eso, que lo que hicimos no fue consensuado. Fuimos a grabar un canción y tocamos juntos, siempre fui respetuoso y le di apoyo tanto personal como profesionalmente", señaló el intérprete.

"Esta es la primera vez que escucho estas acusaciones, cerca de dos décadas después. Va en contra de mi naturaleza todo lo que sea causar intencionalmente incomodidad o daño", añadió.

Enjoying a little quality family time at the park. #familyman #odinsparents #babies #truelove Una publicación compartida por Nick Carter (@nickcarter) el 24 de Oct de 2017 a la(s) 5:28 PDT

LA ACUSACIÓN

Por medio de una larga y detallada publicación en su blog personal, Melissa Schuman aseguró que fue violada.

"Voy a compartir algo que quise fingir que nunca sucedió desde que tenía 18 años. Una carga que pensé que tendría que llevar durante el resto de mi vida y que sufrir en silencio".

Schuman indicó que el primer contacto con Nick Carter fue cuando el cantante, por medio de sus representantes, mostró interés romántico en ella, por lo que la llamó por teléfono en una ocasión.

Nothing like a little #happyplace to put a smile on your face! ��������thanks! @wearehappyplace #wearehappyplace #happymonday Una publicación compartida por Melissa // Schuman (@themelissaschuman) el 20 de Nov de 2017 a la(s) 12:57 PST



Años más tarde, ambos cantantes participaban en una película para televisión y Schuman, que entonces no tenía pareja, tuvo la impresión de que Nick Carter era "amable" y "carismático".

Siempre según el relato de la artista, el cantante la invitó a pasar un día libre junto a un amigo en un apartamento en Santa Mónica, y Melissa Schuman acudió junto a su compañera de piso.

En un momento dado, Melissa Schuman y Nick Carter comenzaron a besarse, pero ella le dijo que no quería ir más lejos ya que, por convicciones religiosas, era virgen y pretendía serlo hasta que se casara.

Watching #dwts and visualizing ���� #ballroondreams #abc #dancingwiththestars hair cut and color by the impeccable @sherri_bellesirenesalon @bellesirenesalon ��Makeup by @beautifulfxbyaubrey Una publicación compartida por Melissa // Schuman (@themelissaschuman) el 26 de Sep de 2017 a la(s) 9:28 PDT

Pese a que le dijo que parara, el cantante le desabrochó le pantalones y le practicó sexo oral.

A continuación, se quitó él los pantalones y le pidió que le practicara una felación, pero ella se negó.

Nick Carter se enfadó y puso la mano de Melissa Schuman sobre su pene, por lo que ella, con miedo ante un hombre mucho más grande y fuerte, finalmente accedió.

@papermagazine Una publicación compartida por Nick Carter (@nickcarter) el 21 de Ago de 2017 a la(s) 10:19 PDT

Posteriormente, el músico la llevó a su cama, se tumbó sobre ella y la violó, pese a que ella le decía que no quería practicar sexo ya que estaba esperando a tener sus primeras relaciones íntimas con su futuro marido.

Según el relato de Melissa Schuman, Carter le susurraba al oído todo el rato:

"Podría ser tu esposo".

