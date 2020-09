El cantante Pedro Loli llora en vivo tras enterarse del fallecimiento de su abuela

Lima, Perú.- El cantante popular peruano, Pedro Loli, se quebró este jueves en vivo en un programa de televisión tras enterarse que su abuela paterna falleció.

Pedro Loli asistió al programa "En boca de todos" para presentar su canción en versión salsa de Hawái, de Maluma, y al finalizar la canción el conductor Ricardo Rondón dio a conocer la triste noticia.

"Quiero aplaudir tu profesionalismo de verdad Pedro, porque estás demostrando que eres completo, eres un artista responsable, metódico, y tú sí tienes muy en claro que el show tiene que continuar porque hace minutos has recibido una complicada noticia", dijo Rondón.

"Hubiera sido fácil que te hubieras ido del escenario. Yo sé que ella estará orgullosa Pedro, porque amigos, hace pocos minutos, la abuelita de Pedro Loli dejó de existir", agregó.

Las camáras mostraron cuando el cantante comenzó a llorar por la triste noticia.

Pedro Loli le dedicó a su abuela una palabras en su cuenta de Instagram:

"No puedo negar que me duele mucho pero hay que ser fuerte (es lo que todos me dicen) te abrazo hasta el cielo y me quedo con el ultimo beso que te di en la frente", escribió el cantante.

