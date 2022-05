El cantante Rafael Becerra comienza a cosechar éxitos en su faceta como compositor

Los Ángeles, California.- El cantante Rafael Becerra Valdéz, mejor conocido como Rafa Becerra en el regional mexicano, está su faceta como compositor, talento que descubrió en su adolescencia y que le ha dado también, enormes satisfacciones en la música.

Me encanta componer, creo que este don nació como a los 15 años cuando escribí mi primer canción, mi padre, José Antonio Becerra, era compositor y él me empezó a instruir en esto y aunque yo tenía escondidas mis temas porque me daba pena mostrarlas, cinco años después me llegó la primera oportunidad de mostrar mis letras, dijo Rafael Becerra.

Y fue así como, gracias a su talento en la composición la Banda Los Sebastianes en sus inicios, le grabaron 'Piénsalo bien', tema con que la banda se dio a conocer y lo mismo sucedió con La Poderosa Banda San Juan con una canción que hasta la fecha es su estandarte en sus presentaciones titulada: 'Me gustaría´.

Rafael Becerra, cantante y compositor sinaloense. Foto: Instagram

A partir de ese momento, como compositor Rafael Becerra empezó a colocar canciones con compañeros gruperos y con La Banda Carnaval y obviamente con La Super Corona, sin embargo, como todo mundo, la pandemia llegó y esto hizo que modificara su manera de pensar, de crear y de madurar tanto en el terreno personal, como el profesional.

"En la pandemia tuve el tiempo necesario y de sobra para componer y para darle calidad y cantidad a la familia y en el terreno de la composición tratamos de buscar alternativas usando la tecnología, compartiendo ideas con otros amigos compositores a través de videollamadas. Fueron tiempos de enseñas en donde sucedieron cosas que definitivamente cambiaron mi vida" comentó el artista.

Y precisamente, fue en plena pandemia cuando nació una de las canciones más importantes de su carrera como compositor, como lo es ‘Ni que valieras tanto’, tema que le grabó Luis Ángel 'El Flaco' y que ha sido un parteaguas en esta faceta, pues esta letra le llegó luego de haber vivido un lamentable pasaje en su vida.

El éxito llegó en un momento complicado

"Durante la pandemia tuvimos la desgracia de perder un bebé, íbamos acumulando muchas noticias negativas y de pronto llegó esta luz en forma de canción que me grabó mi compa 'El Flaco' y la lanza de sencillo y pues, gracias a eso nos ha catapultado y aunque anteriormente ha habido más grabaciones, este tema detonó mi faceta como compositor a otro nivel".



Pero eso no concluye ahí, luego de crear la canción, inicia la labor de mostrarla, de convencer a los cantantes y bandas de que ese tema es el bueno. “Ese es un trabajo diferente al de escribir una canción, es la labor más complicada, el tocar la puerta y el riesgo de que el artista te diga que no, ese es otro trabajo, el persistir y estar convenciendo a mucha gente de que tu tema es digno de ser grabado".

El repertorio de Rafa Becerra es muy basto y la lista de intérpretes y bandas es ya, por fortuna, muy extensa, por lo que ahora, en cada una de sus presentaciones junto con La Super Corona, ha comenzado a interpretar esos temas que gente y bandas como La Arrolladora, Claudio Alcaraz, Banda La Misma Tierra, Luis Ángel 'El Flaco', Los Sebastianes, La Carnaval, por mencionar algunos, son todo un éxito, pero que mucha gente no sabe que él es quien las compuso.

Actualmente, Rafael Becerra está por terminar su nueva producción discográfica, un álbum con doce canciones totalmente en vivo y en el que probablemente vengan algunos de esos temas que le han grabado sus compañeros gruperos.