El cantante Roberto Júnior se prepara para regresar a la escena musical 

Sinaloa.- El 2021 será un gran año para el cantante sinaloense Roberto Jr, quien además de estar enfocado en los negocios, una alternativa que ha encontrado en estos tiempos de pandemia, está retomando su carrera artística.

El lunes 25 de enero el intérprete originario de Mesillas, Concordia, Sinaloa, invitó a medios de comunicación a una amigable rueda de prensa donde anunció su nuevo proyecto musical que estará dividido en dos discos, que contendrán en total 28 temas musicales, entre covers, corridos y algunas canciones inéditas.

“Fue muy difícil para mi después de sentirme inútil con la pandemia (provocada por la Covid-19), y se me ocurrió grabar un disco con música ranchera, sé que no es mi fuerte pero en las tocadas privadas me piden (temas de ese género musical”, expresó el intérprete de cumbias como El coco no y Fabuloso.

Esa misma tarde puso manos a la obra con su equipo de producción para grabar el primer video músical, que será el cover de la canción, Fuiste tú, que interpreta originalmente Ricardo Arjona, dicha pieza el estará disponible en un par de semanas en todas las plataformas digitales.

Colaboraciones y otros proyecto

Roberto Júnior cantante sinaloense | Foto: Sergio Pérez/ Debate

Durante el tiempo de confinamiento Roberto Júnior comenta que ha trabajado de la mano con algunos exponentes del género regional mexicano comoson Claudio Alcaraz, en un tema que lanzarán en unos meses.

Además compartió que ya tiene contempladas colaboraciones con Luis Ángel Franco “El Flaco”, José Ángel Ledezma “El Coyote” , además compartió que le encantaría grabar algunas cumbias con la agrupación de los 90’s Tropicaché.

Con respecto, a las recientes declaraciones que realizó el ex vocalista de La Arrorradora Banda El Limón, Jorge Medina sobre las reuniones, conciertos y actos de sus compañeros músicos frente a la pandemia, invitó a seguirse cuidando.

Yo creo que debemos hacer conciencia todos, no sólo la gente de regional mexicano”, señaló.

Por otro lado en días anteriores se apreció a Roberto Júnior cantando en la playa, semáforos y centros comerciales de la ciudad, lo cual explica que le ha resultado para darse a conocer un poco más, además de que ha uniformado varias agrupaciones que como estrategia de marketing para sus negocios.