El cantante cubano Cimafunk alegra con "Cun Cun Prá", una mezcla de cosas ricas para bailar

El vocalista, compositor y productor musical cubano Erick Iglesias Rodríguez, mejor conocido en la industria musical como Cimafunk, agasaja a sus fans con un regalo para cerrar este 2020. Se trata del lanzamiento de su EP "Cun Cun Prá" con cinco canciones, el cual ya está disponible en todas las plataformas musicales. El mensaje del cantante en esta producción es claro, invita a todas las personas a "sacudirse" la melancolía que nos ha dejado estos tiempos complicados a raíz de la pandemia.

Dicho EP del cubano Cimafunk está compuesto por el tema principal "Cun Cun Prá", una canción bailable lista para causar sensación en las calles y las discotecas. Otras de las canciones es "La papa" en colaboración con su compatriota Diana Fuentes, una canción divertida y funky con una letra en doble sentido, dando pie a la imaginación y a la diversión de una manera sana.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Asimismo incluye "Parar el tiempo", un remix del tema más escuchado de su álbum debut. Además, el productor Alfredo Gonzáles y Cimafunk crearon una versión R&B, e invitaron a la prometedora artista mexicana Salma para que le añadiera su toque. Finalmente "El potaje", junto con leyendas vivas tales como Omara Portuondo, Chucho Valdés, Pancho Amat y la Orquesta Aragón, y Caliente, es una explosión musical de Nueva Orleans y La Habana junto a “Tank” Ball de Tank and the Bangas y The Soul Rebels.

Sobre este trabajo musical, Cimafunk comentó: "estoy muy orgulloso de 'Cun Cun Prá', me encantan los temas y estoy ansioso por ver la reacción de mis fans, fue divertido trabajar con tantos artistas increíbles, componiendo, grabando y filmando videos".

Ahora las cosas están más complicadas con el Covid, pero eso lo hace aún más gratificante, yo sé que mi gente precisa de algo de felicidad, que los ayude a levantarse y a bailar, 'Cun Cun Prá' es lo que necesitan.

¿Por qué Erick Iglesias Rodríguez, se hace llamar Cimafunk?

Su nombre artístico hace alusión a sus raíces de cimarrón. Los cimarrones eran cubanos de ascendencia africana que resistieron y escaparon de la esclavitud. Igualmente representa la esencia de su música que busca subvertir sonidos convencionales al innovar con ritmos.

Cimafunk ha creado algo único y especial, no sólo en términos de música, también con respecto a los valores que lo definen, al mezclar lo mejor de los ritmos y tradiciones cubanas con sonidos y estilos africanos y estadounidenses. (El conejito malo del reguetón, Bad Bunny, se apodera de los charts de Billboard).

Cabe mencionar que la revista Billboard lo agrego al "Top 10 artistas latinos a seguir". Tras verlo en escena en su natal Cuba, el cantautor argentino Fito Páez se refirió a él como una súper estrella en ascenso y una de las luces del futuro del continente. Por su parte la revista estadounidense Rolling Stone, describió su música como una "combinación eléctrica de funk y soul, sobre una clave de cinco ritmos o como el latido de la música cubana, traída a Cuba por los esclavos de África del Oeste".

Y más música de este talentoso cubano llegará muy pronto. En la primera del 2021 será lanzado su segundo álbum de estudio, el cual esta producido por Jack Splash.