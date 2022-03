El cantante sevillano Zangel, abrazo a su publico de Latinoamérica, con su nuevo sencillo "Soy loco"

Zangel encontró en el Reggaetón y el Trap los ritmos adecuados para transmitir lo sus emociones y sentimientos, por lo que su sonido está avocado a lo urbano, pero no por ello, abandona otros géneros. Entre los temas que podemos encontrar en sus composiciones, se encuentran el amor, energía, superación personal, entre otros.

John González fue el primero en ver el talento de Zangel, así que sin dudarlo, decidió incluirlo como parte de la familia de Diskover. Co, donde González es CEO. "John es mi manager. Siempre está al pendiente de mí. Yo me siento feliz de pertenecer a una plataforma que es #1 en distribución de música a nivel mundial".

Para Zangel, la depresión se convirtió en un aliciente para reinventarse y hacer nuevas y mejores cosas , por lo que desde la música busca llevar el mensaje de que se puede vencer cualquier obstáculo en la vida. "La depresión fue una barrera que no ha sido fácil tumbar, pero que me ha permitido ser portavoz de la fuerza interior que emana de nosotros para poder ser más sabio y mostrarle que el control lo tenemos nosotros"

Mis inicios se dan gracias a una depresión que tuve. La música me sacó de ese sentimiento para llenarme de energía, de motivación y fuerzas para seguir adelante.

