El cantante venezolano Omar K11, mantuvo "Distancia" de su identidad y ahora, regresa recargado

El tema "Distancia" estuvo guardado por casi un año . Omar K11 no busca ser diferente, pero si ser honesto consigo mismo , "coherente, un espejo musical que al escuchar te sientas identificado. 'Distancia' creo que tiene el collage perfecto de todos esos elementos y así serán todos los temas a partir de ahora, estamos a una canción de lograr el hit".

La canción escrita por Omar junto con Walo y producido por Robi Molina , nace mientras estaban en el estudio y uno de ellos empezó con la palabra distancia. "Yo me sentí identificado con lo que decía y comenzamos a hacer una adaptación universal de lo que la gente vive en una relación a distancia. Lamentablemente, la mayoría de las parejas que conozco no la soporta y se desvanecen, por eso tanta gente se identifica. Mis respetos para quienes sí lo logran".

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

