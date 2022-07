El cantautor Andrés Obregón escribe cartas en sus canciones, reflejos de su personalidad auténtica

El cantante y compositor mexicano Andrés Obregón, escribe cartas en sus canciones. Se describe como una persona muy reflexiva, auténtica, nostálgica, a quien le gusta vivir las cosas al máximo, una persona que busca su esencia.

"Busco mucho lo que soy, trato ir aprendiendo de mí mismo y de lo que es la vida, siempre tratando de ser real", mencionó en una agradable charla con Debate. La música es algo muy importante "de lo que soy, parte de mi personalidad, de mi día a día, parte de como expreso lo que soy, parte de mi salud emocional también".

La música, hasta el día de hoy, le ha dejado a Andrés Obregón, originario de León, Guanajuato, para empezar, "un autoconocimiento muy cañón". El tener el don y privilegio de crear canciones, lo ha hecho conocerse como persona y como artista, pues cada una de sus canciones, es lo más cercano a una fotografía que refleja la persona que era, emocionalmente hablando, cuando lanzó "X" o "Y" tema musical.

También le ha dejado una poderosa energía que es difícil poder describirla, sobre todo en los últimos conciertos que ha tenido, "es algo que me da vida, me da energía el cantar en vivo con personas que se juntan a escuchar mis canciones, es algo que no sé cómo describirlo, es un sentimiento como sentirte amado, pero de una forma distinta, por personas que tal vez no conoces, pero que valoran tu arte y tus sentimientos y de alguna manera, compartes algo ahí con todas esas personas".

Esas son las dos cosas que me ha dado la música, un desahogo, un autoconocimiento personalmente y sentirme muy querido por la gente que me escucha y la gente que ha ido a mis conciertos.

Andrés Obregón ha compartido escenario con Leonel García, Jesse & Joy, Nicho Hinojosa y otros artistas. Foto: cortesía

El más reciente lanzamiento de Andrés Obregón, es la balada "La historia tan bonita", escrita y compuesta por él mismo.

"La historia tan bonita" tiene un tinte, como dice la canción, bonito, pero también tiene un fondo triste. "Es una canción que habla de valorar esa historia que se tuvo, que no llegó a ser un 'para siempre', pero que va a quedar ahí, como una historia que no se puede borrar, que no se puede anular".

Andrés Obregón señala que aunque se ve desde lejos con cierta nostalgia y con cierto dolor, se termina aceptando que valió la pena vivirla, "y que queda ahí, como una historia bonita que recordar".

Una parte de la letra de la canción dice, "la historia tan bonita que dejaste, se asoma en las mañanas y sale por las noches a pasear descalza, se siente el frío en el suelo, besando los recuerdos que se van sonriendo".

Otras cartas que ha escrito en canciones, son "¿A dónde vas?", "Sin maquillar", "Despierto", "Solo sé", "Pausa" y muchas más, las cuales han tenido muy buena aceptación entre sus seguidores y han conseguido miles de reproducciones en plataformas digitales.

"De las cosas más bonitas de dedicarme a esto, son los comentarios que llegan (a través de redes sociales), son cosas que a mí me alegran los días, en días difíciles o en días muy buenos, me llenan como persona el recibir comentarios, porque a veces son comentarios muy bonitos de personas que a veces, ni siquiera nos hemos visto en persona".

Para el cantautor, tiene un gran valor el que una persona se tome el tiempo para escribirle: "'gracias por hacer tu canción, porque me ayudó, porque se la pude dedicar a mi novia o porque la use en mi boda, me ayudó a soltar lo que quería o encontrar lo que quería decir', es de las sensaciones más bonitas, son motores para vivir y para dedicarme a la música".

Andrés Obregón prepara una gira por Sudamérica. Foto: cortesía

Durante su trayectoria artística, Andrés Obregón ha tenido grandes logros que han hecho más sólida su carrera, entre estos, que su canción "¿A dónde vas?", forme parte de la banda sonora de "El testamento de la abuela", una película original de Netflix, "un sueño cumplido" para el intérprete de 26 años de edad.

"Para mí fue algo bien especial, un sueño que ya tenía desde hace tiempo y también una alegría, una satisfacción muy grande, poder ver la película, escuchar mi voz y escuchar una composición que hice, que forme parte de una producción, ahora sí que, detrás están muchas personas, muchos profesionales, que la hayan incluido, para mí fue todo un honor".

Muchas cosas extraordinarias han sucedido para Andrés Obregón a raíz de este logro. "También esta parte de pensar, miles de personas van a estar viendo esta escena como yo la estoy viendo y van a escuchar mi canción, si les gusta la van a ir a buscar y la van a descargar, la van a guardar, sucedieron muchas cosas buenas también a partir de eso".

Con un sonido orgánico, con letras de diversos temas que van desde lo romántico y desamor, hasta otros más profundos, alegres o tristes sobre la vida, hacen que la música de Andrés Obregón, tenga varios colores dentro de su estilo, el cual refleja su personalidad auténtica.