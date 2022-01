El cantautor Diego Verdaguer, esposo de Amanda Miguel, dejó escrito que donaría sus órganos al morir

Hasta el momento sus familiares no han comentado nada sobre la donación de sus órganos ; se sabe que se realizará un funeral privado y su cuerpo será cremado.

Yo soy donador y así está escrito, si algo me pasara y estuviesen mis órganos en condiciones, yo soy donador, yo lo hice hace algunos años.

Su hija María Gimena le contó que todo el personal del hospital se reunió, para aplaudir la generosa acción de dicho hombre, "dice que fue una cosa emocionante, es un héroe, me emocionó profundamente la historia". Ante esto, Diego Verdaguer dio a conocer haberse registrado para donar sus órganos al morir .

