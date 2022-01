El cantautor Edén Muñoz explica las tres poderosas razones que lo llevaron a separarse de Calibre 50

El cantante y compositor Edén Muñoz de 31 años de edad y originario de Los Mochis, estado de Sinaloa, México, ha dado inicio a una nueva etapa en su carrera musical. En una entrevista con la periodista Azucena Cierco, dio sus primeras declaraciones con respecto a su salida de Calibre 50, aclamada agrupación norteño-banda en la cual, por más de una década fue el vocalista y acordeonista.

"Hay tres puntos muy importantes que me llevaron a tomar la decisión de separarme, empezar a hacer mis cosas", expresó el esposo de Paloma Llanes. Resaltó que el principal cambio en su vida, fue haberse convertido en padre.

A fines del año pasado su hijo menor Matías tuvo unos problemas de salud, "el ver que la vida es tan frágil y como en algún momento puedo autocuestionarme, decir: 'ok, dónde estoy, ¿estoy feliz, estoy bien?'". Edén Muñoz expresó que fue toda una bendición que Dios les dejara a su hijo, ya que en algún momento su esposa y él, "no pensábamos que iba a estar con nosotros ya".

En algún momento me puse a pensar: '¿estoy feliz con lo que estoy haciendo? ¿Es este mi tope de felicidad? ¿Es aquí hasta donde quiero llegar?

Edén Muñoz tuvo un gran cambio en su vida tras convertirse en papá.

Otro de los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de separarse de Calibre 50, se debió a su indiscutible talento creativo. "Dios me ha dado una cabeza que de repente me traiciona y habló por la parte de la creatividad, donde mucha gente no entiende la condición creativa o mental que puedo llegar a tener".

Ante esto, confesó que debe medicarse para estar tranquilo, pues su cabeza "está siempre dando vueltas". A manera de broma compartió que ni siquiera al estar dormido, puede estar quieto. "Mi esposa me agarra la mano y me dice: 'hey, cálmate, un día a la vez, mañana puedes tocar el acordeón y estar escribiendo, es un día a la vez, tranquilo".

Sin embargo, el ex integrante del grupo Colmillo Norteño, señaló que por su naturaleza no puede estar tranquilo. En su personalidad se pueden encontrar muchas cosas en contexto de la música, pero no pueden encontrar otra cosa.

"Yo no puedo mostrarle a la gente algo más, porque uno, no sería yo y dos, porque no me dio Dios la capacidad de entender otras cuestiones, es decir, no sé cambiar una llanta, yo no sé moverle al gas, ese tipo de cosas que cualquier hombre de familia lo pudiera hacer, yo no".

Yo me enfoqué tanto en la música, en la grabación, en la producción, en escribir, en los estudios, que ese es mi fuerte y no me quiero salir de ahí, porque ahí estoy feliz.

Edén Muñoz salió en muy buenos términos de Calibre 50

Por último, Edén Muñoz manifestó que dejar Calibre 50 también se debió por el respeto a sus compañeros. Contó que como agrupación ya lograron todo, hicieron todo, "ya nos ganamos todo y lo voy a decir abiertamente, ganamos premios, dinero, fama y éxito, realmente esa parte yo ya no la disfruto, porque ya lo hice".

Resaltó que lo que más disfruta, es hacer música, tomar decisiones por sí mismo y en ese punto de respetar a los demás, "yo no soy nadie para de repente decir: 'oye, por mi condición mental o por mi capricho, ahora quiero grabar con mariachi aunque a ustedes no les guste', ahí fuera muy irrespetuoso de mi parte, es por eso que cuando nos sentamos les dije, 'yo traigo otras ideas'".

Asimismo, Edén comentó que el catálogo musical de Calibre 50 "va a seguir siendo por siempre y quien llegue y lo cante, lo va a cantar con el mismo amor que lo canté yo".

Dio las gracias a su ex manáger Chuy Tirado, por todo el apoyo ante esta importante decisión, "agradezco infinitamente el hecho de que Chuy me haya dicho, 'si tú estás feliz ahí, ahí estás bien'".

Edén Muñoz comienza una nueva etapa como solista de la mano de la compañía discográfica Lizos Music, cuyo presidente & CEO es el músico sinaloense Sergio Lizárraga, líder de Banda MS. El próximo 11 de febrero lanzará su nueva canción "Chale", mencionando que será algo totalmente inesperado e innovador.