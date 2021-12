El cantautor Luis Coronel filma en Guasave, Sinaloa el video de "Cuando hay amor" de Omar Tarazón

El cantante estadounidense Luis Coronel de 25 años de edad, cierra el 2021 de la mejor manera. Recientemente, llevó a cabo la grabación del video musical "Cuando hay amor", tema de la autoría del compositor sinaloense Omar Tarazón, segundo sencillo de lo que será su nuevo álbum de estudio, el cual será lanzado el próximo mes de febrero.

Luis Coronel grabó en locaciones de Guasave, Sinaloa, mostrándose muy entusiasmado por el trabajo realizado y con muchas ansias de que su fiel público pueda verlo muy pronto.

"Cuando hay amor" dará continuidad a "Dios no se equivoca", una canción romántica con arreglos de banda sinaloense que se estrenó el pasado mes de octubre.

"Me siento ahorita en estos momentos sumamente feliz y agradecido, ahorita soy una persona feliz, por mucho tiempo me ha costado poder serlo, pero estoy en mis mejores etapas, Dios no se equivoca en nada", expresó Luis Coronel en una anterior entrevista con Debate.

El también compositor originario de Tucson, Arizona, enfrentó problemas con una casa disquera y el mánager que tenía, prácticamente lo tenían atados de pies y manos. "No me permitían lanzar música, por eso hubo momentos en donde decía: 'voy a dejar de hacer música, no me permitían hacer nada, completamente nada".

Luis Coronel tiene preparada nueva música para su público. Foto: cortesía Gerencia 360

Con el lanzamiento de "Dios no se equivoca", comenzó una nueva etapa en su vida personal y artística. "Dios no se equivocó en hacerme vivir eso, porque al final del día aprendí, y si me toca otra vez una situación similar, ya no va a volver a terminar en los mismos lugares, aprendí de la manera difícil, pero lo agradezco tanto".

El 2021 fue un gran año para Luis Coronel, pues no solamente volvió a complacer a sus fans con nueva música, sino que estuvo presente una vez más como presentador de la más reciente temporada de "Tengo talento, mucho talento" en Estrella TV, un trabajo que ha disfrutado enormemente.

Con ocho años de trayectoria, su carrera ha estado marcada por grandes logros y reconocimientos como son Latin Billboards Music Awards, Premios de La Radio, Premios Juventud, Premios de la Calle y Latin American Music Awards.

Asimismo ha llevado a cabo fascinantes colaboraciones con Farruko, Play-N-Skills, Leslie Grace, Becky G, Los Recoditos, Los Ángeles Azules y varios más.