El cantautor Rafa Becerra, ayer y hoy, ha sabido adaptarse a las "nuevas normalidades"

Rafa Becerra ha llevado a cabo uno de los lanzamientos más importantes de su trayectoria musical. Ya son 17 años en los cuales el cantautor originario de Mazatlán, Sinaloa, ha deleitado a su público con sus maravillosas composiciones y su manera de interpretarla.

Lo que va del 2021 ha sido de gran gozo para este gran artista, quien lanzó el tema musical "Hoy", canción que tiene un poderoso mensaje, "más por esta situación que estamos viviendo, el no dejar para mañana lo que puedes hacer hoy", expresó Rafa Becerra en una muy agradable charla con Debate.

El vivir el presente, el actuar, si tienes algo que decir, dilo, porque mañana puede ser demasiado tarde, a veces nos olvidamos de esas pequeñas cosas de la vida que te regala y a veces te queda callado, para el día siguiente puede ser demasiado tarde.

"Hoy" es una canción llena de romanticismo compuesta por Rafa Becerra junto con Salvador Hurtado, Cuitla Vega, Iván Gámez y Rolando Lesmo, producida por Luis Díaz y Javier Mendoza con un impecable acompañamiento de banda sinaloense.

La canción nació en un taller de compositores al que asistió Rafa Becerra en la ciudad de Querétaro, el cual se llevó a cabo antes de que fuera declarada la pandemia. Dicho taller duró de lunes a viernes. Estando escribiendo junto a otros amigos y colegas compositores, "digo un comentario tal vez muy insignificante en ese momento: 'el día de mañana, se va a escribir la mejor canción del disco'...y así pasó".

Recordó que eran poco antes de las 12 de la noche del día miércoles, cuando empezó a escribir lo que sería el tema en mención y el resultado fue increíble: "prácticamente como siempre lo menciono, quedamos como en un toc musical donde dijimos: 'wow, que canción, que pedazo de canción acabamos de escribir', de verdad muy contento, súper feliz, desde que este tema quedó grabado con piano, como le decimos nosotros cuando hicimos la maqueta de este tema, quedamos impresionados, no solamente yo, sino también los demás compositores que estábamos presentes ahí y así lo dijimos: 'esta va a ser la rola del disco' y bueno, creo que no nos equivocamos con eso".

Esta canción forma parte del nuevo EP de Rafa Becerra, que también lleva por título "Hoy" y que incluye tres canciones más: "Tus ojitos", "Con todo y defectos" y "Pasémosla bien". El cantautor nos compartió que su nuevo EP está dedicado al amor. "'Pasémosla bien' es una canción que me encanta, es una cumbia, quisimos hacer algo bonito y trae también ese mensaje positivo, ese mensaje de muy buen vibra, es un EP que le canta completamente al amor, yo creo que la gente lo va a disfrutar muchísimo, si no se han dado la oportunidad de escuchar estos cuatro temas, dense tantito la oportunidad, están en todas las plataformas digitales".

El video musical de "Hoy" fue lanzado a finales de enero pasado y hasta el día de hoy, tiene más de 190 mil reproducciones en el canal de YouTube de Gerencia 360, sello discográfico que respalda al talentoso músico. Próximamente se estarán lanzando los respectivos videos de los otros tres temas del EP.

El nuevo lanzamiento de Rafa Becerra ha marcado la pauta

Rafael Becerra Valdéz está disfrutando mucho este lanzamiento, al tratarse de un tema muy esperado por todo su equipo de trabajo y por él mismo. "La fecha se llegó y la verdad me siento súper contento, no solamente el tema, sino la producción en general que quedó súper increíble, pero este en especial era un tema muy esperado, era tanta la ansiedad y creo que el objetivo se logró y se están logrando cosas importantes, han sido comentarios muy positivos para con el tema, ojalá la canción logre colocarse donde pretendemos, todo lo dejamos en manos del público, ellos serán los que decidan hasta donde se va a colocar el tema".

Yo muy contento de poder seguir vigente dentro de este ambiente musical y ahora con este lanzamiento que ha venido a convertirse en una parte muy importante de mi trayectoria musical, este tema viene a marcar la pauta muy fuerte.

A principios de 2020 Rafa Becerra firmó importante contrato discográfico con la compañía discográfica Gerencia 360, para expandir sus horizontes y convertirse en uno de los grandes exponentes de la música mexicana. Foto: cortesía Gerencia 360

Al preguntarle lo que la música le ha dejado hasta el día de hoy, expresó: "todo, en una palabra te lo digo, todo, lo que es Rafa Becerra en la actualidad es gracias a la música". Resaltó que esta fue la profesión que desde muy jovencito le entregó su vida, su tiempo, dedicación "tanto esfuerzo, tanta lucha, lágrimas, hambre, le entregué todo, lo que he aprendido profesionalmente es gracias a la música, lo que tengo económicamente hablando, es gracias a la música".

Rafa Becerra se considera una persona muy responsable; esa manera de vivir y de trabajar, es gracias a la música, "a veces tenemos horarios muy locos, he aprendido a ser una persona responsable en todas las áreas de mi vida, yo te puedo decir que todo, el que mi familia esté bien, es gracias a la música, porque ahí entraría la parte de lo económico". Aunque hoy en día por cuestiones de la pandemia no hay conciertos, el hacer otro tipo de actividades pero todo dentro de la música para conseguir el sustento de su familia y seguir de pie es gracias a la música. "Sé tocar una guitarra, escribir, puedo componer, puedo producir, son tantas cosas, me ha dado todo".

En todos estos años de trayectoria artística, Rafa Becerra ha sabido adaptarse a varias "nuevas normalidades", ya que la industria musical ha evolucionado considerablemente en los últimos años, donde si no te adaptas, te quedas en el camino. Una de estas "nuevas normalidades" ha sido enfocarse en las plataformas digitales, donde se lleva a cabo el mayor consumo de música.

"Sabemos que hoy en día para tantos amigos músicos, el sustento principal de ellos son las reproducciones que el público hace en Spotify, en cualquier plataforma digital, tantas cosas que nos ha dado la música, pero siempre buscando alternativas para adaptarnos a este tipo de nuevas normalidades". Con respecto a este año en curso: