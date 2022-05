El cantautor colombiano Nabález, tan mexicano como la Dinastía Aguilar o la Dinastía Fernández

Muchos artistas extranjeros han sido seducidos y conquistados por la música Regional Mexicana. Podemos mencionar a varios intérpretes que, aunque no nacieron en tierras aztecas, son tan mexicanos como los nopales. Tal es el caso de la cantante y compositora española Natalia Jiménez, ex integrante de La Quinta Estación, o el cantautor colombiano Felipe González Abad, mejor conocido artísticamente como Nabález, quien comenzó una nueva etapa en su trayectoria musical de la mano de Fonovisa Récords.

Desde hace unos meses, ha estado lanzado varios sencillos que forman parte de su álbum debut en el género ranchero, entre estos, "Te lo dije" a dueto con la cantante y compositora mexicana Majo Aguilar, nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestres, grandes leyendas de este género musical y de la época de oro del cine mexicano.

Hoy en día el Regional Mexicano está en uno de sus mejores momentos, expresó Nabález en una muy agradable charla con Debate. "No lo digo yo, lo dicen las cifras, está en uno de los mejores momentos de su historia".

Tan así, que varios exponentes del género urbano, han empezado a tener tintes en el Regional Mexicano. Como por ejemplo Maluma, u otros cantantes de otros géneros como Camilo y sus colaboraciones con Los Dos Carnales y Christian Nodal, "todo mundo ahora quiere sonar regional".

Entre varias novedades, el cantautor de 28 años de edad y originario de Bogotá, Colombia, nos compartió la colaboración que llevó a cabo con Majo Aguilar, una de las voces más prodigiosas de la música ranchera.

Se trata de "Te lo dije", una carta que uno le escribe a su propio corazón. "Quisimos escribir una canción distinta, que no fuera ni a la persona que te dejo, ni al tóxico, quisimos escribir una canción que fuera a un destinatario distinto, una canción donde uno le estuviera cantando a su corazón: 'te lo dije corazón, te dije que no te enamoraras de ella y no me hiciste caso, te hiciste el sordo, es que eres necio, terco', uno piensa con la cabeza, pero el corazón hace lo que se le da la gana".

Nabález, un colombiano, y Majo Aguilar, una mexicana, juntos en una muy buena canción. Foto: cortesía Fonovisa

Sobre como surgió el haber trabajado con la sobrina del también cantante Pepe Aguilar, Nabález nos narró que estaba produciendo su primer álbum ranchero en el estudio de Carlos Cabral Jr., en la ciudad de Monterrey, estado de Nuevo León, México. Majo y él ya habían estado en comunicación a través de mensajes por Instagram.

Anteriormente, el colombiano había hecho un cover de "No voy a llorar" de Majo Aguilar, teniendo una gran aceptación entre sus fans. Cuando estaba produciendo el álbum, coincidieron en la llamada "Sultana del norte".

Al estar en la misma ciudad, se reunieron en el estudio de grabación de Carlos Cabral Jr. Nabález le dio a conocer la canción "Te lo dije"; al pedirle su opinión, a la joven intérprete le fascinó, por lo que la invitó a grabarla juntos. Ese mismo día Majo Aguilar y él se conocieron en persona.

Una bendición trabajar con gente que tiene tanta credibilidad en la música Regional Mexicana, para mí es un motivo de agradecimiento, de felicidad.

Para él como colombiano, es muy significativo que artistas mexicanos, como Majo Aguilar, lo hayan valido, al igual que a otros compatriotas, como artista de su propia raza, "de su propia sangre, y sin descuidar mi pueblo colombiano, mis raíces, mi casa, mi familia, México ha sido una plaza excelente".

Cabe mencionar que Edith Márquez, es otra de las artistas mexicanas con quienes ha colaborado. Asimismo, participó en la letra del más reciente sencillo de Alex Fernández, nieto de fallecido Vicente Fernández, "El Charro de Huentitán", e hijo de Alejandro Fernández, "El Potrillo". "Todos esos artistas que te dan la mano, te validan también en su propia familia".

A Felipe González Abad le gusta decir que sus letras, son unos de los fuertes de la música. Le gusta escribir letras tal y como habla la mayoría de las personas por WhatsApp, sin tanto rodeo.

Un cantautor a quien admira mucho por su manera de escribir, es el cantautor sinaloense Edén Muñoz, ex vocalista y líder de Calibre 50, "escribe muy como hablamos nosotros, la raza hoy en día, no se pone a inventar mucha poesía, tiene sus líneas muy poéticas, pero muchas veces es sin descuidar el hecho de que la música, tiene que ser coherente como hablamos nosotros también, para que sea dedicable, para que en una peda la puedas dedicar, para que puedas tener más relación con la canción".

Nabález, su pasión por la música mexicana y su infancia rodeada por los caballos de su abuelo

Para su álbum debut en el género ranchero, Nabález tendrá más colaboraciones con artistas de Sinaloa, México. Recientemente, dio a conocer su nuevo sencillo "2 o 3 botellas", a dueto con el cantante y compositor Chayín Rubio, originario de Guasave, Sinaloa, a quien hemos llamado en anteriores entrevistas, como "El ahijado consentido del Regional Mexicano".

La canción es para todos aquellos corazones confundidos que algún día se enamoraron y que, víctimas de una noche de desamor, necesitan ayuda para olvidar a esa persona o una excusa para poder pasar la página.

"Se vienen colaboraciones muy bonitas, pueden esperar el álbum con más colaboraciones, canciones yo solo con músicos de Sinaloa, de Hermosillo, Sonora, quiero ser parte de verdad, de toda la familia mexicana y de su música".

Nabález comenzó su carrera musical en el 2018, con el lanzamiento del sencillo titulado "La Correcta" junto a la agrupación colombiana Morat, logrando su reconocimiento en países como México, Colombia y España. Ese mismo año, comenzó a desarrollar su carrera como compositor y productor, colaborando con grandes exponentes de la música latina como: Reik, Sebastián Yatra, Greeicy, Tini y Edith Márquez.

Posicionado en el mundo urbano y pop, como un talentoso compositor y productor, tomó la decisión de incursionar en el género ranchero, motivado por aquellos recuerdos de su infancia en el campo, escuchando los acordes de la música ranchera con los caballos de su abuelo alrededor. Ha logrado convertirse en una de las nuevas promesas del Regional Mexicano, fusionando la música mexicana con el estilo colombiano de una manera única.

Desde el lanzamiento de "La Correcta" hasta el día de hoy, ha visto muy cambiante su carrera artística, pero para bien.

"Ha sido cambiante porque empezamos a conquistar un público muy pop, pero ahora nos han invitado a palenques, un público completamente distinto, se nos ha ido sumando gente a esta familia que yo en redes sociales los llamo 'La Cabalgata', porque me gustaban muchos los caballos cuando era pequeño, los llamo 'La Cabalgata' como si fueran parte de una sola familia y a 'La Cabalgata' se nos ha ido sumando mucha gente, es muy bonito".

No nos queda la menor duda, que gracias a su arduo esfuerzo en la industria musical, Nabález es tan mexicano como los integrantes de la Dinastía Aguilar o la Dinastía Fernández.