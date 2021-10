El cantautor colombiano Wolfine, fiel a su instinto, aúlla a la luna un mensaje de amor

Como muchos artistas el cantante y compositor colombiano Andrés Felipe Zapata Gaviria, conocido artísticamente como Wolfine, debió hacer una pausa durante la pandemia del Covid-19.

Durante este tiempo, el ex integrante de la agrupación RH Klandestino encontró un buen momento para reinventarse, llevar a cabo una exploración profunda dentro de sí mismo y lo más importante, tener tiempo de calidad con su familia. Antes del inicio de la contingencia sanitaria, el cantante recibió una de las mejores noticias: ¡se convertiría en papá!

"Entonces tomo como una gran bendición esa noticia, para mí fue motivo de inspiración para escribir la canción", expresó Wolfine en una charla con Debate, en referencia a su nueva canción "Luna", tema que "habla sobre lo importante que es tener una persona a quien brindarle todo ese amor que tenemos para dar, en ese caso, mi familia".

"Luna" fue escrita y producida por Wolfine, respaldada por su propio sello discográfico LomioRecords. Con esta canción buscó reconectar con su ser interior, con su familia, la naturaleza y el amor, así como entender la importancia de cada una de estas cosas para lograr la felicidad.

En su retorno Wolfine trae "Luna", su nuevo sencillo grabado y producido en su propio sello discográfico, escrita y producida por él mismo. Foto: cortesía Oficina Gus Rincón

Para el cantautor Wolfine, la luna es uno de los símbolos más grandes que existen en el universo, "yo la verdad tengo una conexión muy bonita con la luna, aparte de que mi nombre tiene que ver también mucho con luna, que es lobo fino, los lobos tienen una gran empatía con la luna, para mí la luna ilumina la oscuridad más profunda que exista, si el camino está muy oscuro, ahí va a estar ella para iluminarte".

Esto lo compara con los tiempos que ha vivido la humanidad durante la pandemia del Covid-19 y con la extraordinaria noticia que recibió sobre su paternidad. "En ese momento de oscuridad durante la pandemia, para mí la luz de la luna estuvo ahí siempre, con esa bonita noticia".

Con "Luna", Wolfine busca llevar a todas las personas que escuchen su música "un bonito mensaje, un mensaje que los motive, que les mueva fibras, que los invite a reflexionar sobre la importancia que es dar amor, algo tan simple, algo que no nos damos cuenta y en verdad, es el tesoro más grande que tenemos".

Externó que cuando partamos a la otra vida, no nos llevaremos un carro, una casa o todo el dinero que tengamos, "pero sí dejaremos recuerdos acá, recuerdos bonitos, que nos recuerden después de que nos vayamos y asimismo llevarnos nosotros recuerdos de la gente".

Durante la pandemia aprovechó el tiempo que no había tenido con su familia para compartir, divertirse, hablar y dar mucho cariño: "el tiempo de Dios es perfecto, él sabe cómo hace las cosas y no solamente para mí, creo que para todo el mundo cambió la vida y nos hizo concientizar que la familia es súper importante, también tenemos que dedicarle tiempo".

Wolfine tiene planeado lanzar dos canciones más antes de que finalice el 2021. Su idea "es sacar mucha música", ya que tras la pandemia estuvo escribiendo bastante, "hice muchas canciones y después de estar como en una burbuja que no podía salir a hacer giras de medios, shows, lo único que uno quiere como artista es hacerlo, esperen muchísima música más de mí".

La música me ha dejado experiencias muy bonitas, me ha enseñado que no siempre se está arriba y que hay que tener los pies en la tierra, esto es de trabajar, no parar nunca y yo sigo en pro de eso, no voy a parar de hacerlo, feliz de estar haciendo lo que me gusta.