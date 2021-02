El cantautor colombiano Yeison Jiménez lanza "Tu amante", su primer sencillo a nivel internacional

Yeison Jiménez se ha convertido en uno de los artistas más importante dentro del nuevo movimiento de la música popular colombiana, lo que en nuestro país conocemos como Regional Mexicano. El cantautor originario de Manzanares, Colombia, lanza su nueva canción "Tu amante", el primer sencillo a nivel mundial bajo el sello Fonovisa / Universal Music Latin Entertainment (UMLE).

En una anterior entrevista con Debate, Yeison Jiménez manifestó con respecto a la música popular colombiana, "esta música tiene sentimiento, hay que recordar que la música con sentimiento tiende a desaparecer, ahora suenan unas cosas que son totalmente más diferentes y que tienen otro tipo de enfoque".

Nosotros estamos haciendo música popular con el alma y música llena de sentimientos, y de letras todavía.

Yeison Jiménez posee una voz que envuelve y una personalidad que conquista; considerado uno de los artistas hispanos con mayor proyección a nivel internacional, ha encontrado en los géneros norteño y mariachi una fuente de inspiración, tal como lo demuestra en "Tu amante", primer sencillo de lo que será su nuevo álbum bajo el sello Fonovisa / UMLE.

El cantautor de 29 años de edad comentó sobre este importante lanzamiento para su trayectoria artística, "'Tu amante' es una canción que reúne todo mi proceso como artista y compositor, cada palabra y cada sonido fue creado para hacer el éxito más grande de este año". Cabe mencionar que el tema cuya letra está llena de pasión, es sugestiva, nos lleva por senderos que trascienden lo romántico y da continuidad al talento innato que el artista ha demostrado desde que comenzó a escribir canciones, una canción en la que hace gala de su gran capacidad interpretativa.

Luego de un buen 2020 musicalmente hablando, año durante el cual varios de sus temas se convirtieron en éxitos a sólo horas de su lanzamiento como "Gracias a ti" y recibió dos nominaciones en los Monitor Latino Awards, Yeison Jiménez inició el 2021 con la noticia de la firma con Fonovisa / Universal Music Latin Entertainment. "Oficialmente artista Universal Music Latin/Fonovisa, del tamaño de tus sueños será tu Dios, este logro va dedicado a todos aquellos que siempre han creído en mí, y a los que no también", expresó el cantautor.

"Tu amante" ya está disponible en todas las plataformas digitales de música; el respectivo videoclip fue grabado en las antiguas bodegas del ferrocarril del municipio de Bello (Antioquia), Colombia, bajo la dirección de Jorge Andrés Osorio de Everest Films. Está plagado de seductoras escenas que impactarán a sus seguidores y al público en general.

"Yeison ha evolucionado musical y artísticamente", "excelente video felicitaciones, cada día Yeison luce más que nunca su talento colombiano", "tanta espera valió la pena, esto está brutal no esperábamos menos, nos tienes acostumbrados siempre a lo mejor, no me canso de decir que eres el mejor", son algunos de los comentarios de parte de sus fans.

En un comunicado Antonio Silva, Managing Director Fonovisa Disa USA/México, comentó: "para el equipo de Fonovisa es muy satisfactorio que el artista juvenil más importante de Colombia, nos seleccionara como su casa disquera para consolidar la internacionalización de su carrera, Yeison Jiménez es un talento como pocos en este momento de la música, su personalidad, calidad vocal y las letras que escribe sin duda lo colocarán muy pronto en el gusto del Regional Mexicano".