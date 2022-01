El capítulo de "La Familia P. Luche" que molestó a Alessandra Rosaldo, esposa de Eugenio Derbez

Por otra parte, Eugenio Derbez mencionó que Alessandra lo dejó todo para apoyarlo en su carrera profesional y cumplir su sueño de triunfar en Hollywood. "En cierta manera sí, por la maternidad en gran parte y también por ayudarme a cumplir el sueño, también yo nunca le he dicho que lo deje, le he dicho: 'desde donde estés yo te apoyo', pero ya va a retomar".

El capítulo que la hizo disgustar, fue uno donde "Federica Dávalos de P. Luche", interpretada por la carismática Consuelo Duval, discute con "Ludovico", porque no quiere ir a comer con sus papás .

"Le pongo una sillita, grabamos, todo mundo se reía y a la hora que llego con ella me jala para un lado: 'esa escena es una discusión entre tú y yo hace cinco meses'".

"Mucho de mi relación con Ale ahí está", expresó el ex esposo de Victoria Ruffo, la llamada "Queen de las telenovelas". Contó que un día la mamá de su hija Aitana, llegó al foro donde grababan la serie para ver un capítulo que habían terminado de grabar.

