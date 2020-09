El carísimo cinturón Chanel con el que Marlene Favela estiliza sus outfits

México.- Marlene Favela continúa siendo una de las actrices mexicanas más hermosas y de buen gusto a la hora de vestir, como prueba de ello en repetidas ocasiones ha compartido fotografías en donde luce increíbles outfits con prendas al último grito de la moda y esta vez no fue la excepción, pues lució un atuendo que la hizo parecer una muñeca.

La actriz de 43 años ha dejado sin habla a sus fanáticos al dejarse ver de lo más fashion en las calles de Estados Unidos vistiendo un atuendo conformado por una blusa de manga larga blanca con franjas negras, un pantalón straight a la cintura, botas de tacón de aguja y un carísimo cinturón Chanel para darle un toque a la moda.

Aunque no es seguro si las demás prendas que utilizó son de alguna marca reconocida, podemos notar que el cinturón está firmado por la casa de modas de alta costura Chanel, fundada en 1910 en París por la diseñadora Coco Chanel, sin duda una de las marcas más importantes y caras en el mundo.

Como de costumbre la hermosa actriz se deja ver con costosas marcas y esta vez fue Chanel la encargada de darle un estilo chic a su vestimenta, se trata de un cinturón blanco de piel que tiene la simbólica marca en la hebilla, el cual oscila nada más y nada menos que entre los 80 y 85 mil pesos mexicanos, un lujo que no cualquiera puede darse.

Sin embargo, gracias a su esfuerzo y dedicación, Marlene puede hacerse de estas carísimas marcas de ropa y no se trata de la primera vez que la vemos con prendas firmadas por marcas de alta alcurnia, entre sus favoritas nos encontramos Gucci, Louis Vuitton y Louboutin cuyas prendas cuestan decenas de miles de pesos.

Como prueba de que es todo un ícono de moda, Marlene no sólo comparte imágenes de sus preciados atuendos en las redes sociales, sino que decidió unirse con una compañía para comenzar a vender ropa del estilo que ella suele utilizar, a esta la nombraron Marlene Favela Fashion y se puede comprar en línea.

La actriz protagonista de telenovelas como "Rosa Salvaje" y "Contra viento y marea", en su faceta de empresaria, ha decidido unirse a una marca en línea para vender su ropa, esta se puede encontrar como Marlene Favela Fashion y según información de la página web su cede está ubicada en Nueva York, Estados Unidos, pero cuenta con envíos a todo el mundo, incluso te ofrecen atención por WhatsApp para más información.

Para promocionar su marca, Favela decidió abrir una cuenta en Instagram en donde comparte increíbles fotografías de todos los atuendos que tiene a la venta, los cuales son utilizados por ella día a día. El perfil está lleno de imágenes de la estrella mexicana luciendo hermosa.

Actualmente, la actriz mexicana de 43 años, Marlene Favela, es la sensación en Instagram, pues, además de ser una de las famosas más reconocidas de las telenovelas mexicanas, suele mantenerse muy activa con sus seguidores, interactuando con ellos y compartiendo consejos, principalmente ahora que se ha convertido en madre.

Recordemos que hace algunos meses hubo una gran controversia que revolucionó las redes sociales y fue el tema de conversación de muchos presentadores en los medios de comunicación, pues se corrió el rumor de que su ex esposo, el empresario australiano George Seely, la habría dejado por sus ganas de regresar a la industria del entretenimiento, por lo cual la actriz tuvo que aclarar todo en las redes sociales.

Quiero decirles que sí, estoy separada, sí, pedí el divorcio. Esto se los quiero compartir porque no quiero que se sigan inventando cosas (…) era momento de dar un siguiente paso", informó Favela en sus redes sociales.

Quiero que sepan que mi relación no se terminó porque yo quise volver al medio del espectáculo, quiero aclararlo. Yo jamás hubiera puesto en riesgo a mi familia por ningún trabajo. Yo me casé con un buen hombre, me casé con un hombre maravilloso", aseguró Marlene.