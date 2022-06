El carismático grupo de amigos Wooga Squad, protagonizará el spin-off "In the SOOP: Friendship Trip"

¿Se han imaginado cómo serían unas vacaciones entre los cinco integrantes del famoso grupo de amigos Wooga Squad? En unas semanas los fans de este quinteto podrán ser testigos de esto, y divertirse con las aventuras de Choi Woo Shik, Peakboy, Park Seo Joon, V de BTS y Park Hyung Sik.

El Wooga Squad protagonizará "In the SOOP: Friendship Trip", un spin-off de la serie "In the SOOP", que anteriormente protagonizó BTS y SEVENTEEN.

"In the SOOP" es un reality show creado por Big Hit Entertainment (hoy Big Hit Music) y Big Hit Three Sixty, protagonizada en un inicio por los siete integrantes de BTS. Este proyecto surgió en tiempos de la pandemia del Covid-19. Al no poder realizar su viaje anual para grabar el Bon Voyage, los Idols salieron del bullicio de Seúl, Corea del Sur, para internarse en el bosque, desconectarse de sus vidas de artistas y pasar unos días siendo personas comunes.

Esto es lo que veremos en el spin-off "In the SOOP: Friendship Trip" con los integrantes del Wooga Squad. Al lograr coordinar sus apretadas agendas de trabajo, pudieron realizar un inolvidable viaje de amigos durante cuatro días.

La mini serie, con este grupo de divertidos, talentosos y carismáticos artistas surcoreanos, se transmitirá el próximo mes de julio, a través de JTBC, canal de televisión de pago de Corea del Sur. También será emitido mediante una plataforma de streaming global; de momento se desconoce cuál.

Al darse a conocer esta noticia, muchos fans se pusieron a indagar y de acuerdo con las publicaciones de algunos de los miembros del Wooga Squad, "In the SOOP: Friendship Trip" pudo haberse grabado en la isla de Jeju, uno de los mejores atractivos turísticos de Corea del Sur.

De acuerdo con una publicación de K-Pop Herald, la persona detrás de este proyecto es Kim Taehyung, mejor conocido como V, uno de los integrantes de la agrupación BTS, quien invitó a sus cuatro amigos Park Seo Joon, Choi Woo Shik, Park Hyung Sik y Peakboy para hacer estas vacaciones.

Fue en el 2016 cuando V de BTS se unió al elenco del drama histórico "Hwarang: The Poet Warrior Youth", junto Park Seo Joon y Park Hyung Sik, donde surgió una gran amistad entre los tres. Posteriormente, Park Seo Joon, sumó al grupo a sus amigos Choi Woo Shik y Peakboy, naciendo el famoso grupo Wooga Squad, que hace referencia a la frase en coreano "¿Somos familia?".

Cabe resaltar que pese a sus apretadas agendas, entre los cinco siempre se apoyan en sus respectivos proyectos.

La última vez que vimos juntos a los integrantes del Wooga Squad, fue en julio del año pasado, durante una reunión de fans virtual que llevó a cabo el actor Choi Woo Shik, con motivo del décimo aniversario de su debut.