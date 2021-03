El chiste con el que Don Ramón se despidió de Carlos Villagrán 'Quico' días antes de morir

A casi 33 años desde la muerte de Ramón Valdés, su compañero de ‘El Chavo del 8’, Carlos Villagrán ‘Quico’ recordó con fue la despedida entre ambos, muy al estilo humorístico del fallecido. (Suscríbete aquí a Disney Plus)

Fue en 1988 cuando ‘Don Ramón’, como se conocía a Valdés desde el programa de Chespirito, perdió la vida contra un cáncer de estómago. Hasta el día de hoy, quien fue uno de sus mejores amigos, Quico sigue recordando al actor.

Pese a que de ‘El Chavo del 8’ salieron muchas peleas tanto personales como legales, la amistad entre Quico y Don Ramón perduró con los años, hasta el fallecimiento del actor que hacía del papá de La Chilindrina.

Fue en una transmisión en vivo que Carlos Villagrán ‘Quico’ recordó junto a Carmen Valdés, hija de Don Ramón, cómo fueron los últimos instantes que su padre compartió con él, en su última visita al hospital días antes de su muerte.

“Yo tenía un compromiso para ir a trabajar a Bolivia y Perú. Lógicamente, yo sabía que estaba muy enfermo. Me fui a despedir de él al Hospital Santa Elena. Lo vi muy delgado, le faltaba muy poco tiempo”, dijo.

Muy a su estilo, siempre con el humor por delante, Ramón Valdés consoló a su amigo, haciendo un chiste en referencia a su propio fallecimiento que ya se avecinaba.

“Lo abracé y empecé a llorar. En ese momento él me dijo, ‘Ya, no llores cachetón. Allá te espero’. Le digo, ‘¿Allá con el Señor?’. ‘No te hagas el tonto, allá abajo’, me respondió”.