El claro y contundente mensaje de Anette Michel: "ya no quiero volver a hacer MasterChef y ya"

Anette Michel estuvo como conductora del exitoso show de televisión "MasterChef México" durante ocho temporadas; en una entrevista para la revista Quién la también actriz originaria de Guadalajara, Jalisco, reveló que desde hace dos años comenzó a tener la inquietud por hacer otros proyectos, sobre todo porque en TV Azteca su imagen estaba encasillada en un mismo formato.

"Yo lo que quería era hacer algo más que MasterChef", expresó Anette Michel, quien lejos de ponerse triste luego de que TV Azteca (televisora de la cual formó parte por más de 20 años) tomará la decisión de anular el contrato que tenían, lo tomó como la mejor oportunidad de llevar a cabo otros proyectos en otras empresas.

"Desde hace un par de añitos ya estaba levantando la mano para hacer otras cosas, al no estar en el mismo lugar, tengo esa oportunidad de desarrollarme y navegar en este universo de oportunidades".

Anette Michel dejó muy en claro que aunque adora el proyecto del cual fue conductoras por varios años y que "es una de las mejores cosas que me pudieron pasar en la vida", ya no estaría dispuestas a hacerlo de nuevo.

Ya no más, ya no quiero volver a hacer MasterChef y ya.

Aseguró que durante las ocho temporadas que estuvo en "MasterChef México" como conductora, "fui inmensamente feliz".

Adora a los chefs, a todo el equipo de producción, pero mencionó que "las situaciones internas, administrativas" que están ocurriendo dentro de TV Azteca, "no van conmigo, los términos y condiciones nuevos no estoy de acuerdo y no puedo".

Anette Michel se considera "una persona muy derecha, siempre he sido de una sola pieza, en este momento es imposible, así que tengo que decirle no a 'MasterChef'".

