El comediante Eugenio Derbez se sincera y dice el por qué se casó con la cantante Alessandra Rosaldo

Antes de conocer a la cantante Alessandra Rosaldo, el actor y comediante mexicano Eugenio Derbez, tuvo otras relaciones amorosas de las que nacieron sus hijos Aislinn, Vadhir y José Eduardo. Asimismo, protagonizó la polémica boda falsa con la actriz de telenovelas Victoria Ruffo, madre de uno de sus cuatro vástagos.

En una entrevista con Yordi Rosado, el también productor de cine y televisión de 60 años de edad (hijo de la fallecida primera actriz Silvia Derbez), se sinceró y reveló que en el pasado le tenía miedo al compromiso, motivo por el cual, no quiso casarse con ninguna de las parejas sentimentales que tuvo. Sin embargo, eso cambió cuando Alessandra Rosaldo llegó a su vida.

Yo no me quería casar y pensé que nunca me iba a casar, le tenía pavor, yo no quería tener ya hijos.

El protagonista de la serie de televisión "La Familia P. Luche", manifestó que conforme fue conociendo a la vocalista del dúo musical Sentidos Opuestos, "me fui dando cuenta que era la persona ideal, que ella era la indicada".

La película "No se aceptan devoluciones" de cierta manera, ayudó a Eugenio Derbez a perder el miedo al compromiso, a enamorarse de su hija mayor Aislinn Derbez.

Alessandra Rosaldo de 50 años de edad y originaria de la Ciudad de México, no solo ayudó al comediante a vencer su pavor al compromiso, sino también, junto con la hija que tuvieron, Aitana, lograron fortalecer la relación de Eugenio con sus otros tres hijos.

"Alessandra es lo mejor que me ha pasado en mi vida, es el amor de mi vida, yo creo que ella llegó a cerrar muchos ciclos e historias que quedaron abiertas, llegó a unir todo eso, por eso no me había querido casar con nadie, porque nunca había estado seguro hasta que la conozco".

Al tener claro que la también actriz de telenovelas era la mujer indicada, "dije 'ella es y aquí es', decido así casarme por primera vez y decido ser padre nuevamente, hecho que es una bendición porque con Aitana, pude corregir todos los errores que cometí con mis hijos".

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, luego de varios años de noviazgo, se casaron el 7 de julio del 2012 en el Templo de Regina Coeli en la Ciudad de México; la ceremonia fue transmitida a nivel nacional por Televisa.