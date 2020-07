El comediante Lalo España defiende el humor y pide no caer en extremos

El actor mexicano Eduardo España defiende la comedia y explica que es necesario no exagerar en ciertos aspectos que envuelven al humor, al tiempo que se prepara para el estreno de la nueva temporada de "Vecinos" y celebra 15 años de su personaje Germán.

"Hay demasiada doble moral. La comedia tiene como tarea ridiculizar los vicios de conducta de una sociedad, no tiene que tomarse todo como acoso, fobia, o como ataque porque sino tendríamos un humor de la vela perpetua, hay que tener buen gusto y no irnos a los extremos", comentó Eduardo España en una entrevista con Efe, con respecto a las polémicas y debates que han surgido en torno a la comedia en México.

El comediante ha cimentado su amplia trayectoria como actor principalmente en el ámbito de la comedia. Sus primeras apariciones en televisión fueron al lado del también comediante Eugenio Derbez y programas como "La güereja y algo más" (1998), además de participaciones en telenovelas, obras de teatro y películas.

Su carrera está enmarcada por personajes que se han convertido en los favoritos del público como "Doña Márgara Francisca" y "Germán", el divertido conserje de un edificio con inquilinos especiales donde está por cumplir 15 años de trabajar en la serie de televisión "Vecinos".

La nueva temporada de "Vecinos" se estrena el 19 de julio en el canal Las Estrellas.

Esta será la novena temporada de la serie en la que también participan Mayrín Villanueva, Macaria, César Bono y Darío Ripoll, entre otros histriones.A tantos años de distancia del inicio del proyecto, España aún recuerda en quienes se basó para hacer el personaje de Germán.

La manera de hablar la tome de un vecino que yo tenía, eso me ayudó en cuestión de forma y yo le aporté la onda. También de un conserje que tuve que se llamó Don Luis que decía 'no, para arreglar eso van a ser 5 mil' y yo le decía 'no, está loco, a mí me dijeron que costaba mil 500' y ya decía 'échemelos'.