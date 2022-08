El comediante Mau Nieto es acusado de presunto abuso contra una conductora de stand-up

México. El comediante mexicano Mau Nieto es denunciado de presunto abuso en contra de una productora de stand-up y es ella misma quien lo hace público en sus redes sociales.

Melissa Yamel, quien se identifica en redes como @MelissaPurrs, habla sobre una experiencia que vivió con Mau Nieto y señala que el hecho habría ocurrido durante 2018.

La creadora de comedia comenzó diciendo que hablaría del tema a propósito de la clausura de Woko Comedy Club y Ciento39.

"Aprovechando que ya clausuraron (por fin ) el @WokoComedyClub y @ciento39, abro de la vez que, el comediante llamado Mauricio Nieto (@MauNieto) abusó de mí en 2018", abrió el hilo Melissa sobre la experiencia que vivió al lado del popular comediante que apareció en "LOL".

Melissa Yamel también menciona que el abuso a su persona habría ocurrido en Woko, el mismo lugar que visitaba para ver las rutinas de stand up y esa noche coincidió con Mauricio Nieto.

"Al verlo me emocioné mucho, pues él acababa de estrenar su primer especial en Netflix. Me acerqué a decirle que me había gustado mucho su rutina y me contestó; 'Qué estás tomando?' Después de eso compró un mezcla y otro y otro y otro."

Melissa revela que le preguntó a Mauricio por qué le invitaba tantos tragos y le contestó que para poder tener relaciones con ella, luego la arrastró al baño y en este lugar tuvo relaciones con ella, sin su consentimiento.

"Me tomó del brazo, me llevó al baño y tuvimos relaciones sexuales, las cuales, yo no consentí en ningún momento. No sé cuánto tiempo estuvimos en el baño, pero lo que sí estoy segura es que llegó un momento en el que intentaron abrir la puerta, la golpeaban."

Lo peor para Melissa vino cuando varias personas allegadas al comediante y gente del bar se lanzaron contra ella por haber mantenido dicho encuentro íntimo y le dijeron que "arruinaría la carrra a Mau".

La denunciante menciona también en Twitter que se alejó de la comedia después de lo ocurrido y que no dará más declaraciones al respecto; Mau Nieto no ha dado alguna declaración al respecto.