El comediante mexicano El Costeño, recibe amenaza de muerte en la puerta de su casa

Javier Carranza, mejor conocido como El Costeño, contó a la revista TVNotas haber recibido una amenaza de muerte en la puerta de su casa. El comediante mexicano está analizando con su equipo de abogados si demandará; asimismo dejó muy en claro que no reforzará su seguridad pues asegura no tener enemigos, "seguiré con mi vida, chambeando, no andaré con guardaespalda, ni armado, ni cuidándome de nadie".

¿Qué fue lo que pasó? El Costeño contó que el pasado jueves 25 de marzo estaba en su hogar en la Ciudad de México junto a su familia. La señora que trabajaba haciendo el aseo le avisó que una persona lo estaba esperando afuera de su hogar y que traía un sobre para él.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El comediante primero revisó las cámaras de seguridad: "vi a un señor muy extraño con un overol de plástico, después, me puse mi cubre bocas, bajé, abrí y él, entregándome el sobre, me dijo: 'le mandan esto'". Al preguntarle quién le mandaba dicho sobre, esta misteriosa persona solo mencionó que no sabía, que solo le habían encargado que lo entregara.

Leer más: ¿Cuándo se estrenará la tercera temporada o película de "Soy tu fan", con Ana Claudia Talancón?

El Costeño optó por no tomar el sobre al no saber mayores detalles; posteriormente por las cámaras de seguridad vio que esta persona estaba hablando por teléfono y se regresó a su casa. Ante esto el comediante salió para confrontarlo; el mandadero se echó a correr y después se subió a una camioneta y huyó del lugar a toda velocidad.

El misterioso hombre dejó en el suelo el sobre (que traía anotado su nombre y dirección) cuando se echó a correr; Javier Carranza decidió abrirlo y dentro estaba un papel con el siguiente mensaje:

Te crees muy inteligente, pero te voy a demostrar que yo soy más, cuídate, porque no te imaginas ni por dónde te va a llegar.

El comediante originario del puerto de Acapulco, Guerrero, manifestó en la entrevista con TVNotas, no tener idea de donde pudo venir esa amenaza de muerte, "según yo no tengo enemigos, sólo fans confundidos".

Leer más: ¿Cuánto mide Eduardo Santamarina, el galán de las telenovelas?

El Costeño señaló que esta situación no le provoca ninguna inquietud ni miedo, pero el sentimiento "que traigo es de coraje, sobre todo por la cobardía de cómo se maneja la gente. Lo bueno es que tenemos grabada la cara del fulano".

Anteriormente había recibido insultos y/o amenazas a través de redes sociales, "ya me ha tocado gente enojada, pero nunca algo como esto".