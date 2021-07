El compositor sinaloense Ariel Barreras le sigue cantando al amor

Los Mochis, Sinaloa.- La poesía de Jorge Luis Borges, la trova de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, el rock, las propuestas del romanticismo de las décadas pasadas, han sido motivo de inspiración para el gran cantautor de Sinaloa, Ariel Barreras, en las letras de sus composiciones, del poeta del pueblo, impregnadas de amor y desamor.

En entrevista para el Debate en su estudio de grabación en esta ciudad de Los Mochis, el compositor y cantante originario de Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa, comparte sus experiencias durante este periodo de confinamiento por la pandemia del Covid-19 , nuevas producciones y su forma de crear temas musicales.

“Llevo 38 años dedicados a la música, mis composiciones ya pasan de dos mil canciones, no he hecho otra cosa en mi vida, he practicado”, comenta el cantautor sinaloense.

¿Qué ha estado haciendo en estos tiempos de confinamiento?

No hemos dejado de trabajar con mucho grupo nuevo como productor, director artístico y arreglista en mi estudio de grabación.

Como compositor, han sucedido cosas importantes: La Arrolladora tiene nuevos temas para sacarlos, viene la serie de Pedro Fernández que me pidió una canción normal de amor que la incluyen en la serie, y como compositor no he dejado de componer; durante la pandemia hice una canción para mi hija pequeña y la canté en un en vivo y la grabaron unos brasileños en español y portugués; y como cantante, por la situación de pandemia hemos estado parados, como todos, pero yo estoy sorprendido porque durante esta pandemia se me ha valorado más en las redes sociales.

Estoy generando bien como cantante en las plataformas, porque pienso que en internet todo se nota, si eres bueno o malo, y qué tanto eres capaz de hacer. Me benefició muchos todo este encierro.

Imagen del productor Ariel Barreras en su estudio de grabación. Foto: Debate

¿Qué le solicitan en las redes sociales, donde ha estado presente su música?

Ahorita hay una nueva forma de promover. No estamos muy bien de acuerdo: las plataformas cada quince días quieren sacar una canción, y antes estábamos acostumbrados que un sencillo duraba tres meses de promoción o cuatro, y ahora es cada quince días.

Apenas va a agarrar aire la rola y ya quieren sacar otra, pero alguna estrategia están siguiendo. Y hay muchas canciones que estoy lanzando como cantante y un video oficial cada tres meses. Hice un disco de todas mis canciones famosas con otros artistas en acústico, y van lanzando una por una.

El compositor sinaloense, Ariel Barreras, ha tenido un gran éxito con sus letras. Foto: Debate

¿Cómo le hace con la forma de producir actual?

Esta bonito en mis caso porque tengo muchas canciones que sonaron con otros artistas y agrupaciones, las estoy grabando y hay algunas que no salen con video oficial, sino solo con foto o alguna acústica, mientras sacamos un video oficial o un tema inédito, así alternamos.

Eso me ha beneficiado porque estoy generando, van y la escuchan y se da cuenta la gente cuáles canciones son mías.

Di un cambio en mi vida físicamente, me conoce más la gente porque antes era solo el nombre. Me encuentran en la calle y me dicen ujujuyaaa. Y ahora vienen los Cherreños desde Tepic a grabar en el estudio algunos de mis temas.

Ariel Barreras recibió reconocimiento por su brillante trayectoria el Día del Compositor. Foto: Debate

¿Qué es los que más le ha sorprendido en esta dinámica de las redes sociales?

Es enorme la popularidad, tanto en países como Brasil, donde un grupo escuchó una canción que le compuse a mi niña en vivo y luego la agarraron para grabarla; dominicanos, en España, en Filadelfia, en Estados Unidos.

Estamos sorprendidos de la cantidad de gente que nos escucha en todos lados. He demostrado un poco el nivel de canciones, lo digo y lo puedo presumir que está más elevado lo que componíamos antes que los que ahora componen; le sigo cantando al amor y desamor, sin alteraciones.

Por cierto, estoy produciendo una canción con ritmos alterados porque me decían que no podía componer ese tipo de música. Me monté en mi orgullo y me aventé un tema alterado, tumbado, pero la letra con un mensaje bonito que en vez de inducir a las drogas y cosas nocivas tiene un mensaje con letra positiva.

El talentoso sinaloense disfruta de lo que hace. Foto: Debate

¿Qué decirle a los nuevos compositores?

Soy una persona algo moralista, venimos de una tradición musical de las buenas influencias, dependemos de ese romanticismo, y lo que les puedo decir a los autores nuevos es que se influencien de la buena música para que no se deteriore la composición, porque si se van con la finta de que esa tipo de canción está pegando, pierden feeiling; con los malos mensajes se va deteriorando la música y no lo debemos permitir.

En una ocasión me encerraron todo un día y me obligaron a componer corridos, pero en vez de eso les compuse una canción que se llama “Humilde mensaje”; para mi suerte hice llorar a la esposa y al hijo de esa persona, y me dijo: ‘dese de santos que los conmovió’.

¿Cómo es su proceso creativo, al componer tiene disciplina para escribir?

A veces agarro rachas, puedo escribir 5 temas en un día, y hay semanas que no hago nada. Antes de joven casi a diario escribía, pero uno debe analizar con qué calidad estar produciendo.

¿ De qué se siente orgulloso Ariel Barreras?

Hay canciones que ni siquiera han pegado, pero hay una satisfacción muy bonita cuando el pueblo las canta, como el tema Cada quien, Deja, La llamada de mi ex; estuve en un lugar con miles de gentes y todos la cantaban en coro. Yo nunca, nunca pensé en el dinero, me llegó solo, de tanto que le eché ganas y trabajé; es más, me asusté cuando llegaron las regalías.

¿Cómo ha sido la evolución de su música, a qué le apuesta ahora?

Nunca estoy pensando en eso, las canciones las siento y me gusta que fluya bonito porque siempre he pensado que arriba hay una energía que te ilumina, las frases salen del alma.

¿De qué se nutre para componer?

Me nutro de buena música de Milanés, de Cabral, de Silvio Rodríguez, del rock clásico de los Creedence, The Beatles, por mencionar algunos. Me gusta leer poesía, en particular la de Jorge Luis Borges, Benedetti, por citar algunos.

¿Cómo han sido estos años en la música?

Ha sido difícil esta trayectoria, de muchas las giras hambrísticas (se ríe), nosotros le sufrimos, fueron 25 años de no tener nada. Fui baterista, le rompía las cazuelas a mi ‘amá’. Antes no había nada, le batallábamos por todo y ahora el internet ha facilitado mucho la vida. Nosotros en mi generación andábamos buscando los cancioneros.

Su perfil

Jesús Ariel Barreras Soto, artísticamente conocido como Ariel Barreras, músico y compositor mexicano de música regional. Sus padres: María de Jesús Soto y Abundio Barreras.

Desde los 5 años de edad tuvo inquietud por el canto. A los 11 años empezó a componer. A los 16 años incursionó en la batería.

Su primer éxito como compositor fue con el tema Una nueva sonrisa, con el grupo Marzo Uno en 1980. De ahí en adelante se cotizó como compositor al solicitarle temas los grupos locales como Pequeño Norte, La Falla, Renegado, Sinaloa Band, Los Llaneros de Guamúchil, Chayito Bojórquez, Miguel y Miguel, Los Tomys, Grupo San Diego, Grupo Italia y Los Signos y Banda Santa Rosa.

Durante su trayectoria artística ha logrado varios reconocimientos y homenajes.

Álbumes: Bien chaqueño, El corazón sinaloense, Ariel Barreras y su grupo Che Ríos. Entre sus éxitos: Cómo duele, Compárame, Ya quisiera ser mayor.