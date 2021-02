El conductor Poncho Vera revela cómo fue su romance con Paola Rojas y por qué finalizó

México. Los periodistas y conductores de televisión Poncho Vera y Paola Rojas tuvieron un romance años atrás, da a conocer el primero en el programa Sale el Sol en el cual participa, y esto causó sorpresa a sus compañeros, puesto que nadie lo sabía y ni siquiera lo habrían podido imaginar.

Poncho Vera relató en Sale el Sol que años atrás vivió un romance con Paola Rojas, y la pasaron muy bien, solo que no duró mucho tiempo. “Fue hace muchos años. Paola es una mujer encantadora y terminamos muy bien, trabajamos juntos”, señaló Vera.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Además, Poncho dio a conocer que la relación se volvió más amistosa que otra cosa y por eso decidieron finalizar su romance, ambos en muy buenos términos, y jamás anduvieron con problemas o enemistades entre ellos, además se llevan muy bien actualmente.

La verdad es que llevábamos ya muchos años, trabajábamos juntos y ya éramos más amigos que novios. No veíamos como a dónde podíamos llegar. Paola es a todo dar, es una mujer encantadora y terminamos porque no nos íbamos a casar, no iba a ningún lado la relación”, refirió Poncho.

Leer más: Paola Rojas estornuda en su programa y la critican por no usar el antebrazo

La admiro muchísimo, me llevo bien con ella, la respeto muchísimo y hace poquito estuve con ella porque me invitó a su programa de radio. No somos muy buenos amigos porque no nos frecuentamos mucho, pero nos llevamos muy bien.”

Poncho Vera. Foto de Instagram

Poncho es originario de Ciudad de México (1974), es Licenciado en Ciencias de la Comunicación y además ha publicado varios libros, además cuenta con experiencia como docente ya que impartió durante dos años la clase de radio en la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación, según información en su biografía.

Durante su carrera ha trabajado como conductor para canales como MVS Televisión/Dish, Exa TV, Fox Sports, Canal 22 y TVC Deportes, y ha narrado diferentes partidos de futbol; también ha cubierto las copas del Mundo de Francia 98, Corea-Japón 02, y Alemania 06, para Televisa radio, Tele-Hit, y MVS Radio y Televisión.

Paola Rojas, por su parte, también es originaria de Ciudad de México (1976) y actualmente es considerada una de las mejores periodistas mexicanas. En Televisa es titular del noticiero matutino Al Aire con Paola Rojas y a lo largo de su carrera ha conducido tanto programas de entretenimiento como noticiero e informativos.

Leer más: Paola Rojas emboba a sus fans con blusa transparente

Paola estuvo casada con Luis Roberto Alves "Zague", ambos padres de dos niños, y su divorcio se dio durante 2018 en medio de una gran polémica, ya que se filtró un video sexual del exfutbolista y eso detonó su separación.