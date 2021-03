El conductor del programa "Hoy" Raúl Araiza, habla sobre su ruptura amorosa con María Amelia Aguilar

El conductor de televisión Raúl Araiza confirmó en una entrevista para la revista TVNotas, el final de su relación amorosa con la psicóloga María Amelia Aguilar. Cabe mencionar que antes de que el también actor diera a conocer su ruptura amorosa, surgieron rumores de una infidelidad.

"No hubo terceras personas ni abusos", expresó el conductor del show matutino "Hoy", dejando muy en claro que el único motivo por el cual "ambos tomamos esta decisión fue mi trabajo, claro que no puedo echarle la culpa a lo que me da de comer, pero ésa es la razón, yo soy actor y conductor, un godín de la televisión, ella me conoció en este medio y sabe que no tengo horarios ni días de descanso".

El hijo de la actriz mexicana Norma Herrera contó que su ahora ex novia María Amelia Aguilar y él tuvieron una charla muy madura, en la cual platicaron sobre la situación laboral y personal actual de ambos, pues sus diversos compromisos no les daban el tiempo para estar juntos y disfrutar de su amor.

Raúl Araiza manifestó en la entrevista para la revista de espectáculos antes mencionada, que recientemente habían cumplido su primer año de relación amorosa. Todo iba bien, con los problemas normales que tienen todas las parejas".

Pero lo del tiempo era algo muy importante y con todo el dolor del mundo y el amor que nos tenemos, decidimos que lo mejor era terminar la relación.

El hermano del también actor Armando Araiza, señaló que María Amelia Aguilar es una mujer de tiempo y constancia. Su historia de amor comenzó durante la pandemia, lo que les permitió estar juntos durante el aislamiento social, "esto nos encerró a vivir juntos y disfrutarlo más". Sin embargo ese tiempo se le terminó a Raúl y tuvo que regresar a sus intensas jornadas de trabajo.

Durante los próximos nueve meses Raúl Araiza estará muy ocupado en las grabaciones de una telenovela y una serie. "María Amelia me preguntó que en qué momento la iba a ver y no supe qué responderle, por eso el rompimiento es definitivo".