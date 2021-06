El conferencista Ricardo Ponce lideraría secta sexual, denuncia la youtuber Maike Winks: "Me insistió en tener sexo con él"

México. El reconocido conferenciasta Ricardo Ponce estaría liderando una presunta secta sexual, así lo hace público la youtuber Maire Wink a través de sus redes sociales, con lo cual desata un verdadero escádalo.

Maire ha dado a conocer que Ponce es el líder de una secta sexual que tiene como fachada los retiros espirituales que realiza y tras ello el tema se ha convertido en trendig topic en redes sociales. "Me insistió en tener sexo...", comparte en su relato.

Según información en distintos portales de noticias, muchos usuarios se refieren ya a Ponce como "abusador" y se muestran indignados con su persona, puesto que se estaría aprovechando de los más vulnerables.

Maire, en el video que hace su denuncia pública, cita que estuvo junto con otras personas en una conferencia con Ponce, y este se le acercó para consolarla en un momento de tristeza que tuvo.

Cuando conviví con él me empezó a coquetear, se me estaba insinuando, me 'chiveaba', me decía que no bloqueara mi energía sexual...sentí que me estaba tratando de manipular."