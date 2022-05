El conflicto Rusia-Ucrania "frena" los preparativos de la boda de Gabriel Soto e Irina Baeva

Uno de los eventos más esperados desde hace un tiempo en el medio del espectáculo en nuestro país, es la boda de Gabriel Soto e Irina Baeva. Hace unos días, la pareja viajó a España para elegir los dos vestidos de novia que usará para este día tan especial la actriz de origen ruso y de 29 años de edad. Sin embargo, los preparativos han sido frenados un poco por el conflicto Rusia-Ucrania.

En una entrevista para Televisa Espectáculos, el actor mexicano Gabriel Soto, galán de telenovelas de 47 años de edad, manifestó que los familiares de su futura esposa, tienen cierto temor de salir de Rusia, país ubicado entre los continentes de Europa y Asia. Recordemos que en febrero pasado, el presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó un ataque bélico en contra de Ucrania.

El protagonista de telenovelas como "Amor dividido", "Soltero con hijas", "Vino el amor" y muchas más, manifestó estar muy feliz, enamorado, contento y muy ilusionado con su boda con Irina Baeva, "seguimos en los preparativos y lo único que nos ha detenido un poco es, desgraciadamente, todo el tema que está pasando en Rusia y Ucrania".

Asimismo, el también promotor deportivo Gabriel Soto, originario de la Ciudad de México, dejo muy en claro que no realizará la boda si no está la familia de Irina.

La familia está un poquito temerosa de salir de Rusia ahorita y no han podido concretar el hecho de que vengan, obviamente no vamos a hacer una boda si no está su familia.

En caso de ser necesario, el actor viajaría hasta Rusia para poder contraer matrimonio con Irina Baeva y que su familia este presente cuando se juren amor eterno.

"De este año no pasa porque ya también nos esperamos, vino la pandemia y luego ahora esto y bueno, son cosas que están fuera de nuestras manos, pero finalmente sí queremos esperar un poco a que se aligere el conflicto y puedan ellos ya viajar con tranquilidad, pero de este año no pasa, si no vemos cómo le hacemos, si no yo me voy a Rusia, vemos de qué manera lo hacemos, ya lo queremos hacer".