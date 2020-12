El conmovedor mensaje que Ninel Conde dio a sus seguidores en Instagram

La cantante mexicana, Ninel Conde, compartió el día de hoy por medio de su cuenta personal en Instagram, una hermosa fotografía con un conmovedor mensaje de amor para todos sus seguidores, pese a las polémicas en las que se ha visto envuelta los últimos meses.

Luego de la aparente mala racha que pasó la actriz al serle retirada la custodia provisional de su hijo menor Emanuel, mencionó que es una injusticia lo que han cometido tanto las autoridades como el padre de su hijo, quien le impide estar con él.

Asimismo, la artista de 44 años de edad, oriunda del Estado de México, declaró que el padre de su hijo, Giovanni Medina, cuenta con influencias políticas que lo han beneficiado en la batalla legal por la custodia del pequeño Emmanuel.

Por su parte, la ex pareja del "Bombón asesino", comentó que las autoridades correspondientes han fallado a su favor para obtener la custodia provisional de su hijo debido a que cuenta con los argumentos necesarios para que el menor esté bajos sus cuidados. (¿Por qué la cantante Ninel Conde perdió la custodia provisional de su hijo Emmanuel?).

También, manifestó que cuando tomó la decisión de luchar por la patria protestad de Emmanuel ante la ley, supo que sería el final de su vinculación con la cantante, quien hace algunas semanas contrajo nupcias con el empresario originario de Colombia, Larry Ramos.

A pesar de los malos momentos que ha vivido Ninel Conde en los últimos meses, no cabe duda que su matrimonio con Larry es una de las pocas cosas agradables que le han ocurrido a la famosa en este 2020, por lo que no perdió la oportunidad de dedicar unas tiernas palabras a todos sus fans por medio de una publicación realizada en Instagram.

"El amor que buscas en otro ya lo tienes en ti. Quiérete, agradécete, abrázate", escribió la guapa mujer junto a una fotografía donde nos deleita con una armoniosa sonrisa.

Dicha publicación recibió poco más de 10, 189 likes y un total 210 comentarios. "No voy a hacer mi tarea hasta que me contestes, te amo, me identifico mucho contigo, eres la mejore", "Linda", "Guapísima", "Preciosa", "Hermosísima", fueron algunas de las muestras de afecto que recibió por parte de sus fans.