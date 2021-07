El consejo más sabio que la cantante Majo Aguilar recibió de su abuelita Flor Silvestre (VIDEO)

María José Aguilar Carrillo, mejor conocida como Majo Aguilar, forma parte de una de las dinastías de música mexicana más queridas y respetadas, cuyos patriarcas fueron Antonio Aguilar y Flor Silvestre, quienes además de intérpretes se convirtieron en íconos de la época de oro del cine mexicano. La joven cantautora de 27 años de edad debutó en el género ranchero en mayo pasado, con el lanzamiento de "No voy a llorar".

Majo Aguilar demostró el potencial artístico que posee para dejar una huella imborrable en la música mexicana, tal y como lo hicieron sus fallecidos abuelos José Pascual Antonio Aguilar Márquez Barraza ("El Charro de México") y Guillermina Jiménez Chabolla (mejor conocida como Flor Silvestre).

En una entrevista con Debate, la bella Majo Aguilar compartió un muy sabio y valioso consejo que su abuelita Flor Silvestre le dio y que al día de hoy, forma parte de su carrera artística.

Desde que tiene memoria Majo Aguilar siempre supo que la música era su pasión. Cuando tenía 12 años de edad comenzó a tomar sus clases de canto con más regularidad, "empecé a dejar un poco de lado la parte como del corazón y me empecé a concentrar mucho en entonar, más en la parte técnica".

Cuenta que en una ocasión su abuela Flor Silvestre la escuchó cantar y le dijo:

No cantes para sonar bonito, canta para hacer sentir, siente lo que estás cantando.

Majo Aguilar manifestó que en ese entonces cuando recibió este consejo de su abuela, la "Reina de la canción mexicana", estaba muy chiquita para entender eso, "pero no sé por qué resonó tanto en mí y se me quedó muy grabado y así lo estuve haciendo hasta que es algo ya parte de mí, es el mejor consejo que me ha podido dar, yo no canto para entonar, yo canto porque siento la cosas y porque quiero hacer sentir también a los demás".

Asimismo Majo Aguilar, hija del cantante Antonio Aguilar Jr. (primogénito del matrimonio de Antonio Aguilar y Flor Silvestre), recalcó que su abuelita era una artista en toda la extensión de la palabra.

Mi abuelita Flor era una artista y no porque fuera mi abuela, pero era una artista muy completa.

Además de entender a la perfección de tonos y esas cosas técnicas que son muy importantes, entendía "cosas del alma, era una excelente intérprete". En sus últimos años de vida Guillermina Jiménez Chabolla siguió cantando en su hogar en el Rancho El Soyate.

"A mí me impresionaba, al final de repente no se acordaba de muchas cosas, pero cantábamos una canción y se la sabía perfecto de principio a fin, una mujer muy profesional", expresó Majo Aguilar.

De momento la cantautora Majo Aguilar ha lanzado "No voy a llorar" y "Me vale", canciones que formarán parte de su primer disco en el género ranchero, el cual estará disponible en noviembre de este 2021. Mientras tanto, cada tres semanas estará lanzando un nuevo sencillo.