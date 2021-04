El contundente mensaje que Enrique Guzmán envió a su nieta Frida Sofía y a Gustavo Adolfo Infante

Enrique Guzmán estuvo en el programa "Ventaneando" de TV Azteca para desmentir las acusaciones que hizo en su contra su nieta Frida Sofía, quien aseguró en una entrevista con el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, haber sufrido abuso sexual de parte de su abuelo.

En el show de televisión conducido por Pati Chapoy, el cantante mexicano de origen venezolano, manifestó creer cuál el verdadero motivo que llevó a su nieta a hacer esas fuertes declaraciones en su contra: "me manoseó desde los cinco años, siempre fue muy abusivo, me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso, fue un hombre muy asqueroso, siempre me daba miedo, me hizo cosas feas", aseguró la hija de Alejandra Guzmán.

De acuerdo con Enrique Guzmán todo esto se debe a fines económicos, pues supuestamente hace un tiempo la cantante Alejandra Guzmán le recortó la ayuda financiera a su hija Frida Sofía.

Si eso es la razón por la que le está moviendo el tapete, entonces ella está viendo con qué periodista se ensarta para que le den una lana y decir lo que el periodista quiera.

El ex esposo de la actriz mexicana Silvia Pinal dijo que con estas mentiras, su nieta estaría buscando "sacar dinero para vivir, supongo yo, es la única explicación que puedo sacar de mi mente".

Enrique Guzmán mandó un contundente mensaje a Gustavo Adolfo Infante, "el periodiquero tiene razón, le fue a sacar jugo a su entrevista, es un miserable, ya le dije, conociéndome, no debió haber pasado una entrevista así sin haberle por lo menos metido una opinión, pero no, él va a lo suyo y cada quien hace lo suyo".

Asimismo mencionó que un día "le voy a romper el hocico, pero a ver si le alcanzo porque es un chaparro de este tamaño". Y sobre su nieta Frida Sofía dijo que en algún momento quiso suplir "el boquete que le hizo su mamá con mi presencia", pero así no se puede. "Pobrecita, porque no tiene más remedio que vivir de lo que pueda, pero yo no la he tocado nunca en mi vida".