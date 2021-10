México.- Para hablar de belleza, sensualidad y una fuerte personalidad, quién mejor que la actriz y playmate mexicana Celia Lora, que se ha convertido en una popular figura de Internet y una de las que acumula más seguidores también.

Y es que su contenido tan variado tiene a todos encantados, como su reciente publicación, en donde se dejó ver con un increíble atuendo transparente que echó a volar la imaginación de sus admiradores y los comentarios estuvieron a la orden del día.

Resulta que a través de su perfil de Instagram, la hija de Chela y Álex Lora dejó a todos boquiabiertos en un body de cuerpo completo con un estilo transparente, mismo que estilizó a la perfección con diferentes accesorios y lencería oscura.

Debajo de ese delirante atuendo, Celia Lora llevaba un juego de lencería en color negro que dejó poco para la imaginación y los comentarios no se hicieron esperar. "No existe mujer más sexy, no lo creo", "Que gran mujer, la admiro mucho", "Es todo un fuego arrasador", se leyó entre sus seguidores.

El coqueto atuendo transparente con el que Celia Lora ha conquistado a todos

La también influencer volvió a ser el centro de atención y mostrar ese cuerpazo de envidia que muchos sueñan con tener y es que a pesar de que haber acudido al cirujano para modificarlo, lo luce de maravilla y se le ve tan natural que pocos saben lo que hizo para tenerlo.

Leer más: Ignacia Michelson, la reina de los trajes de baño, y así los presume

Además, Celia Lora tiene una de esas bellezas únicas que pocas mujeres pueden presumir, con sólo una mirada con esos ojos de impacto logra clavarse en los corazones de muchos y el resto es un extra para que se queden soñando con ella.