El corrido "Jefe de jefes" de Los Tigres del Norte, ¿fue compuesto para Miguel Ángel Félix Gallardo?

Otra parte del corrido dice: "mi trabajo y valor me ha costado, manejarlos contactos que tengo, muchos quieren escalar mi altura, nomás miro que se van cayendo, han querido arañar mi corona los que intentan, se han ido muriendo".

Asimismo, argumentó que la gente tiene su propio concepto y su propia idea. "El corrido no nace para un narcotraficante, nace para una persona grandiosa que se dedica a su trabajo, a producir talento, fortaleza, grandeza".

En una entrevista para el programa "El arte de la canción" de Milenio, Teodoro Bello , distinguido miembro de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) , manifestó que no hay un rostro detrás de la canción antes mencionada y aunque la lírica podría referirse a un capo de la droga, la verdad es otra.

"Soy el jefe de jefes, señores, me respetan a todos niveles...", dice una parte del corrido "Jefe de jefes" , interpretado por Los Tigres del Norte , agrupación originaria de Rosa Morada, municipio de Mocorito, estado de Sinaloa, México. Dicho tema musical de la autoría del compositor mexicano Teodoro Bello , es uno de los más representativos del extenso repertorio del grupo, el cual no puede faltar en ninguno de sus shows.

