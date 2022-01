El costoso outfit que mostró Inés Gómez Mont, antes del escándalo del supuesto lavado de dinero

Se trata de una playera de la colección Go! Bananas de la diseñadora británica Stella McCartney, hija de Sir Paul McCarteny, legendario cantante y compositor, uno de los integrantes de la banda The Beatles. Tiene un costo aproximado de mil 600 pesos mexicanos .

La también ex presentadora del programa "Ventaneando" en TV Azteca, publicó unas fotografías de una reunió que tuvo con unas amigas. En aquella ocasión usó un atuendo que en conjunto suma miles y miles de pesos.

Desde septiembre pasado, cuando un juez del Centro de Justicia Penal en Almoloya de Juárez, Estado de México, giró una orden de aprehensión en contra del matrimonio Álvarez Gómez , salieron a relucir en diversos medios de comunicación, los lujos de Inés Gómez Mont , ex conductora del programa "Hoy" en Televisa y comadre de Galilea Montijo (ella y su esposo Fernando Reina Iglesias, bautizaron a su hija María).

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.