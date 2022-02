El cubano Frank Veliz transforma los recuerdos en esperanzas, mediante la balada pop "Mariposa"

Entre sus proyectos para este 2022, destaca la creación de más música, videos musicales, presentaciones públicas, así como giras por Latinoamérica donde México ocupa un lugar especial, puesto que lo considera uno de los pilares de su amor por la música. "Amo México y no descarto poder pisar tierra azteca pronto".

Frank Veliz nació en Cuba. A los seis años de edad, su padre se percató del talento que mostraba, por lo que no dudó en enseñarle canciones del Regional Mexicano, lo que significa que sus comienzos se dieron a través de las rancheras.

"Me interesa que comprendamos que el hombre es hermano del hombre, que el amor crea y hace feliz, que los celos, el odio y la pereza destruyen al hombre, que la vida es un instante que debe vivirse intensamente. Creo que la alegría es el mejor remedio para el alma y por ello elegí esos géneros que me permiten ese sentimiento de felicidad", comentó el también compositor, sobre su nuevo sencillo, disponible en plataformas digitales de música.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.