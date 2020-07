El cuerpazo de Kate del Castillo en una pose de "ladito"

México. Kate del Castillo, actriz originaria de Ciudad de México y quien ha triunfado en los últimos años con teleseries como "La Reina del Sur" e "Ingobernable", comparte en Instagram una imagen suya en la que muestra el cuerpazo que tiene en una pose de "ladito".

Kate del Castillo comparte a sus fans en Instagram una fotografía con la que arrebata suspiros, ya que enseña que es dueña de un cuerpo digno de participar en un concurso de belleza y recibe halagos varios.

La actriz comparte tal fotografía para promocionar su conferencia "Reinventándome", en la que habla de varios temas, entre ellos cómo hizo para conseguir el éxito en Hollywood y convertirse en una de las actrices más famosas del momento.

Kate ya ha logrado dejar ya huella en su trabajo como actriz, primero en México y después en Estados Unidos, donde se ha colocado como una de las actrices favoritas del público que gusta de ver teleseries.

En México, Kate participó en alrededor de diez telenovelas, tras debutar en 1980 en la película "El último escape", y según Wikipedia, se dio a conocer en 1991 en la telenovela "Muchachitas", producción de Emilio Larrosa, donde interpretó a Leticia.

En 1992 consigue su primer protagónico en la telenovela "Mágica juventud", a lado de Héctor Soberón, y luego protagoniza otras como "Azul" y "La mentira".

Y en la pantalla grande también ha cosechado éxitos varios, como prueba su trabajo y actuación en "Bordertown", "American Visa", "La misma luna" y "Los 33".

Kate del Castillo realizó hace unos días una conferencia de prensa virtual para promocionar "Reinventándome" y compartió que se vio en la necesidad de dejar México por no tener nuevas oportunidades en la televisión y el cine mexicano.

Nadie debería de entrada tenerte que salir de tu país para buscar mejores oportunidades y yo lo tuve qué hacer porque no me llamaban para trabajar en México, por lo menos en lo que yo quería trabajar."

Y además confesó que se sentía un poco aburrida de hacer las telenovelas tradicionales de siempre, porque no le permitían otro tipo de personajes.

Mi vida la he llevado como yo la he querido yo he tomado ciertas decisiones que me han hecho alejarme de mi familia, que me han hecho tomar decisiones como no ser mamá y todas esas decisiones las he hecho yo y estoy feliz porque he llevado mi vida como la he querido”.